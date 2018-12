Una mirada de una MADRE

Cuando una MADRE te mira a los ojos se descubren los espacios infinitos que no caben en la comprensión, y si en el AMOR eterno e indescifrable.

Es imprescindible retroceder en el tiempo, porque a mis 68 años, los recuerdos quedan muy lejos, pero lo que está incrustado cincel, en mi corazón, eso, no se borra ni con la muerte, porque transciende con nuestras obras y nuestras vivencias.

A lo lardo de mi vida, tengo muchos recuerdos, sensaciones, vivencias y olvidos, pero lo único que me queda claro para siempre, es el EJMPLEO DE SU AMOR VERDADERO, sin tapujos, sin sombras, sin falsedades, es el AMOR limpio como el agua inmaculada del manantial, de los que son para siempre. Es el AMOR a pecho descubierto, a soportar todas las reacciones y tempestades, a no esperar NADA A CAMIO, es el AMOR TOTAL E INCOMPRENSIBLE.

Recuerdo ese niño rebelde e inquieto, que se despertaba con la aurora, en esos duros inviernos de los años 50, y que su padre le decía vete a la cama, y el respondía con su mirada desafiante. No me da la gana respondía, en el pensamiento, si mi padre y mi madre están levantados, yo también tengo que estar despierto. Y desde bien niño, siempre he sido, y lo sigo siendo un inquieto madrugador.

Mi MADRE, para contrastar con la seriedad y la disciplina de mi padre, siempre ha sido el último recurso, para encontrar sosiego y esperanza, aquella repetida frase: si no te portas bien se lo dio a tu padre, y la respuesta, MAMA no se lo digas, que voy a portarme bien. Ese recurso, era la tabla de salvación.

La MIRADA de una MADRE, es la fuente de todas las inquietudes y de todas las esperanzas, porque en ella, se cumplen la difícil combinación de la agitación y la calma. Porque basta una mirada serena suya, para derrotar todas las tempestades, y obligarte a reflexionar para adentro. Y que el que no es capaz de hacerlo, no es buen hijo, y la vida le llevará donde se merece.

Mi MADRE me ha salvado, de mil batallas con mi padre, de castigos, y de complicaciones por mi rebeldía incontrolada de la niñez, pero también en los debates de dos generaciones, tan enfrentadas en la incomprensión, de un buen Padre, trabajador honesto, pero intolerante ante la dictadura, y de un hijo, con un lavado de cerebro importante. Pero al final, mi MADRE, ha sabido siempre, llevarlo al terreno de la calma, para vencer a la tempestad, y buscar el sentido común de la filosofía de vivir, y compartir.

Mi MADRE ha sido la acogedora, y recuperadora, cuando llegaba después de meses lejos de casa, en el instituto, lo tenía todo preparado, en aquellos años 60 y principios de los 70, para recuperarme, deprisa y corriendo, con carne de lidia magníficamente preparada, y con los mejores alimentos posibles, para que volviera al instituto en plenitud de facultades.

MI MADRE, cuando encontré a mi compañera, siempre estaba a la altura, en el apoyo y en los consejos, para trasmitir la prudencia, y que tuviéramos bien claro lo que iba a significar el camino en el que íbamos a desafiar el futuro. Y la verdad es que nos hacía falta, poner bien los pies en el suelo. E insistiendo en su filosofía, de transmitirme, tienes que ser honrado, y trabajador, y querer de verdad a la familia que has formado, porque así sacarás fuerza para seguir adelante cada día.

MI MADRE, con sus nietos, ha sido otra MADRE, con sus consejos, y con su alegría, y con su paciencia inquieta, siempre eléctrica en su actividad, cuando los recibía en su casa, tratando de aprovechar cada minuto.

MI MADRE, a lo largo de mi vida, siempre ha sido paciencia y fortaleza al mismo tiempo, y nunca ha tenido dudas en transmitir sus ilusiones y sus preocupaciones, buscando la familia, bien entendida, por encima de todo.

MI MADRE, ahora, que tiene que estar a sus 95 años, bien atendida, en una residencia, que su único diálogo es su mirada y su sonrisa, reflexiono, desde la emoción, que con esa mirada serena e infinita, vuelo hasta en el espacio infinito. Y pienso que ahora, cada mirada, resume un mundo de vivencias, sacrificios, y emociones, que llevo dentro, y que le dan y le darán siempre, sentido a mi vida.

Por todo esto, y lo que es imposible expresar en palabras, reflexiono, que es imprescindible, mirar a esa MADRE, que todas y todos tenemos en nuestras vidas, mientras sea posible, para sentir el infinito amor que transmiten. Y cuando ya no pueda estar a nuestro lado, SI SE QUEDE para siempre, en el mensaje de la mirada que atraviesa el universo más allá de las estrellas, y nos hace sentirnos libres y protegidos, para desafiar todos los retos.