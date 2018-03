Un poquito de música, por favor

Recuerdo programas en televisión de música.

Un reconocimiento para Joaquín Luqui, Mariscal Romero, Íñigo, Nacho Dogan, etc..

Comento sobre los programas que había en la década de los 70 y 80. La música auténtica era reflejada por todos estos maestros e innovadores que recopilaban música de hace unos años.

Tenemos la base por ejemplo programas musicales que seguíamos con mucho interés los chavales y nos representaban en aquellos maravillosos años. Tenemos la base, por ejemplo los abuelos, los tíos, los padres. Me agradaría que los chavales jóvenes escucharan a los Shadow de los años 60, a James Brown en los 70 y qué me dicen de los grupos míticos que nos hizo muy felices como Pink Floyd, Deep Purple, Jimy Hendrix, David Bowie, Rolling Stones, Santana, etc..

Mi época dorada fue la década de los 80's y comenzaba a darle gusto a mis oídos y pienso en los años en mi pueblo (Ibi), y escuchaba a Bob Marley, Dire Straits, Mike Olfields, Supertramp, Alan Parsons, Bon Jovi entre otros. También escuchaba buen Techno Pop como Heamen Leaghue, Yazzo, Tears for Fears, Soft Cell, Frankie goes to Hollywood, etc.

Subidón total con la música española en los ochenta, seguramente fue la época en la que más programas musicales seguíamos con mucho interés los chavales. Echo en falta esos programas y reconocer a esa televisión que teníamos entonces que no embaucaba con sus actuaciones y vídeos de grupos y cantantes míticos y agradecer los momentos de gloria que nos dio La Bola de Cristal, Tocata, Aplauso y suplicar más programas musicales en televisión.

Saludo a los musicómanos, especialmente a los cincuentones y sesentones.

Agracecimiento afectivo a El Raspeig por su cordialidad con mi persona y valorar su profesionalidad.

Vicente Huertas Benito - Vicente el de la Juanita