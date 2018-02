Un pleno sin ética moral

El día 31 de Enero se celebró un pleno donde se plasmaron mucho detalles, posturas y como no, intereses personales, como bien dice este mismo medio: (El cambio de voto de Auxiliadora Zambrana deja a San Vicente sin bajada del IBI y bajada del impuesto de circulación). Dicha Concejal, que todo hay que decirlo, es una tránsfuga (persona que no representa a nadie) como el otro Concejal también tránsfuga (Juan Manuel Marín) qué en dicho pleno no asistió por problemas personales, recaía en la señora Zambrana el voto que decidiría si se bajaban los impuestos o no.

Hay que recordar, que gracias a los dos concejales tránsfugas (según la Real Academia Española en su segunda acepción dice: Persona que con un cargo público no abandona este al separarse del partido que lo presentó como candidato) el equipo de gobierno pudo aprobar los presupuestos para el año 2018.

El Equipo de Gobierno compuesto por: PSOE, GUANYAR Y COMPROMÍS (11 votos) tan empecinados en NO BAJAR LOS IMPUESTOS, (ya que, es la segunda vez que presentamos la misma moción para rebajar los impuestos ) y el resto de partidos de la oposición en SI BAJAR LOS IMPUESTOS (11 votos también), la moción presentada por Ciudadanos Cs consistía en la bajada del I.B.I en un 4% a todas las viviendas del municipio y la bajada del I.V.T.M, (Impuesto de Circulación) en un 15%.

Según Guanyar (antes Esquerra Unida y en 2019 …….) para defender la No rebaja de los impuestos utiliza la pura demagogia, ya que, sus argumentos eran , que los más beneficiados son los que más dinero tienen (refiriéndose al valor de la vivienda). Son los razonamientos de un partido comunista, donde nadie tendría derecho a la propiedad privada.

Ciudadanos Cs San Vicente del raspeig velará por los intereses de todos los sanvicenteros, fiscalizando como oposición y trayendo iniciativa que beneficie al pueblo

Está meridianamente claro que quien paga 200€ de I.B.I, la rebaja sería menor que los que pagan un I.B.I de 1000€. En San Vicente del Raspeig, hay un gran porcentaje de viviendas donde se pagan 500€, y se hubiesen ahorrado más o menos unos 20€, como al igual con la bajada del I.V.T.M, (Impuesto de Circulación) en un 15%. Traducido en dinero sería, un vehículo que paga 143€ anuales del Impuesto, con la aprobación de la moción, pasaría a pagar unos 121€.

En definitiva, como “media de unidad familiar” sería el siguiente caso: un piso normal y un vehículo seria 40€ de ahorro al año, o en el caso de tener una vivienda y 2 coches el ahorro hubiese sido de 60€ anuales, cantidades irrisorias para un Ayuntamiento que lleva tres años seguidos con superávit (más de 2.000.000€ cada año). Para ser sinceros, el dinero que les sobra por no invertir en el municipio, lo podrían dedicar a los ciudadanos y mejorarles su economía (aunque la cantidad sea mínima).

También presentamos una moción para la Equiparación Salarial de la Guardia Civil y la Policía Nacional, con respecto a la policía autonómica (ya sea la policía foral, la Ertzaintza o los Mossos d´Esquadra). Todos los partidos votaron a favor a excepción de Si Se Puede (marca de Podemos en san Vicente) que se abstuvieron. Lo curioso del caso es que el concejal de Guanyar (señor Martínez), que defendió la posición de su grupo en el debate de la moción, dio a entender que estaban en contra de la subida de sueldos a los policías nacionales y a la guardia civil, ya que, sus argumentos eran totalmente contrarios y opuestos a la reivindicación (desde hace ya mucho tiempo) de la equiparación salarial. En fin, ellos verán…..

Ciudadanos Cs San Vicente del raspeig velará por los intereses de todos los sanvicenteros, fiscalizando como oposición y trayendo iniciativa que beneficie al pueblo.