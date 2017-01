Un pleno movido y no exento de asombro

El pasado miércoles, día 25, acudí al pleno municipal de San Vicente, mi ciudad, en representación de la MERP (Mesa Estatal Pro-Referéndum de las Pensiones). Días antes Recortes Cero (miembro de la citada plataforma) había presentado una moción para que se debatiese en el pleno sobre la reforma de las pensiones en la Constitución que incluya la prohibición expresa de que cualquier gobierno, actual o futuro, pueda tocar, recortar o privatizar el sistema público de las mismas o degradar su poder adquisitivo, defendiendo para ello una unidad sin distinción de ideologías, credos religiosos o siglas partidistas.

No hacen falta muchas luces para entender que el ayuntamiento no puede ejercer ninguna acción ejecutiva en esta materia. Materia que se inscribe dentro de las competencias de otras instituciones como son el Congreso, el Senado o el Pacto de Toledo en última instancia, que son las que pueden ejecutar gestiones modificadoras del asunto.

Se colige, por tanto, atendiendo a las luces citadas y dada la transversalidad del problema, que en la MERP solo buscábamos el respaldo de nuestros representantes municipales, de nuestras instituciones políticas más cercanas en torno a un tema que tarde o temprano terminara, si nadie lo remedia, por afectar a casi todos con mayor o menor intensidad. No se trataba, por tanto, como algunos quisieron hacer ver durante la discusión de la moción -con esa prisa y ese desprecio torticero que caracteriza la verborrea “sine materie” de los políticos de salón- de mociones “churreras” que nada tienen que ver con el municipio o sus ciudadanos. Para nosotros, imaginamos que para muchos, el tema de las pensiones es un tema capital que compete a todos. Darle refrendo, difusión, apoyo y aliento por parte de los ayuntamientos es una forma, también, de promover el debate en la sociedad, un modo de evidenciar un derecho ya existente y una manera de ampliar el espíritu democrático ya reconocido en la Constitución y de mandato inexcusable para los poderes públicos, incluidos los municipales. Se trataba, al fin y al cabo, de crear nexos de unión entre gobernantes y gobernados en torno a una opción que a todos atañe y que crea confianza mutua, ampliando el debate para que llegado el momento, si se produce, la ciudadanía pueda votar, con rigor y seriedad en un referéndum vinculante.

La moción se votó y fue aprobada con el resultado siguiente: 10 votos a favor: Guanyar (que es quien la presentaba), Si se Puede, Compromis y una concejala no adscrita y 15 abstenciones: PP, Ciudadanos PSOE y un concejal no adscrito. Se deducen, por tanto, unas cuantas consideraciones y otras tantas evidencias surgidas en el mismo Pleno.

El PP, una profecía que se cumple a sí misma, se abstuvo tras dictar una lección, ya aprendida y olvidada por los ciudadanos, sobre los usos y formas de una política social y económica ajenas a unos ciudadanos que ya no les favorecen en las urnas como antaño mientras se preguntan por donde les está cayendo y cómo es posible que se encuentren donde están: en la oposición. El objetivo del PP municipal durante el citado pleno consistió en acallar, ningunear y falsear el derecho de la ciudadanía a participar activamente en la conformación de políticas públicas municipales y en la generación de una opinión favorable a mociones estrictamente presentables y defendibles y relacionadas con los derechos de los mismos. Así defendiendo que lo que planteaba la moción no era un tema municipal y que se perdía mucho tiempo discutiéndolo, no solo intentó desalentar, por cansancio, aburrimiento y no menos sorpresa a los demás miembros del gobierno local sino también a los ciudadanos allí presentes, utilizando un discurso anacrónico, vacío, retrogrado y carente de empatía social intentando desactivar acciones tan dignas como esta y que podrían extender una democracia en la que se encuentran, cada vez más, a disgusto ¿O no es verdad que el poder adquisitivo de los ciudadanos derivado de una pensiones justas contribuye a rebajar el gasto social municipal y la interposición de medidas paliativas para quienes ven ralentizada o disminuida su pensión? ¿Tampoco es verdad que “la caja de las pensiones” va desapareciendo progresivamente?

No se preocupen los del PP, muchos ciudadanos de San Vicente aprendimos hace tiempo que no hay ninguna institución local, comarcal, provincial, comunitaria, nacional, planetaria o galáctica gobernada por ustedes que se haya implicado de forma directa con sus ciudadanos. No nos hacen falta: para reivindicar nuestros derechos saldremos a la calle, como en esta ocasión está haciendo la MERP recogiendo más de 750.000 firmas, o acudiendo, entre otros, a la Defensora del Pueblo o a sus iguales periféricos.

Los de Ciudadanos, la marca blanca del PP, estuvieron a la altura de lo que se esperaba de ellos. Y mientras que los del PP votaron conscientemente a favor de la abstención -mientras su subconsciente y sus genes se mordían la lengua para no votar un antipopular no- los de Ciudadanos, papistas más que el Papa, también se abstuvieron -pactos tengas y los ganes presentes o futuros con quienes son como tú- simplemente escenificando un seguidismo bochornoso. En resumen estos eran los dos grupos municipales que “a priori” sabíamos iban a votar no o abstenerse. La abstención del PSOE merece una reflexión aparte.

El grupo municipal socialista español, dudo mucho que haya que seguir nombrándolo por todas sus siglas, también se abstuvo. Y lo hizo como fiel reflejo, por un lado, de su política nacional de acercamiento al PP buscando un bipartidismo político que ya nunca volverá y poniendo en escena, por otro lado, la “urticaria crónica y no resuelta” que padecen con sus aliados de gobierno municipal. De esta guisa intentó explicar una política de pensiones ligada exclusivamente al trabajo y a los trabajadores evitando manejar cifras relacionadas con el gigantesco fraude que padecen los españoles, bien a causa de la corrupción, bien debida al rescate bancario, bien debidas a políticas genuflexionadas ante la Troika. Tampoco se paró en considerar que las pensiones tienen mucho que ver con la inmigración, con la creación de puestos de trabajo estables, con la redistribución de la riqueza y con las inversiones necesarias y no solo con la natalidad. Y muchos menos se paró a considerar que hay quien tiene ideas para configurar las pensiones de forma distinta a la actual como ocurre en otros países de nuestro entorno. Es más en un momento determinado defendió su abstención explicando que tal medida era seguidista y populista. Debe ser que entendió que el seguidismo, de haberlo, tendría que haber sido el suyo pues no se entiende que en otros municipios donde se ha votado la misma moción la hayan aprobado con el voto positivo del PSOE, incluso del PP y Ciudadanos (en Alcoi por unanimidad). Si, como defendieron, la moción no podía considerarse una cuestión meramente municipal debería haberse informado de lo que por todos lados está votando su partido.

Por otro lado calificaron a la moción de populista. Y es cierto: para nosotros se trata de describir una estrategia que sostiene la reivindicación del Estado como defensor de los intereses de todos los ciudadanos con el fin de lograr la justicia social y el Estado de bienestar. Hay momentos en la historia que son marcadamente populistas, sobre todo cuando los viejos cánones de la tradición política dejan de funcionar. La crisis del eje izquierda-derecha actual en su explicación de la relación capital-trabajo ha olvidado muchas cosas. El populismo refleja el tipo de tensión política con la que, inevitablemente, hay que contar. La creación de una identidad popular que pueda enfrentarse a quienes degradan sus derechos con catecismos neoliberales. Esos que pasan por un capitalismo salvaje y un poder financiero sin límites y que dejan en evidencia, por inutilidad, al Estado de derecho, al parlamentarismo y al orden constitucional mientras se llama “funcionamiento de las instituciones” a lo que no es más que una cobertura para la dictadura de los poderes financieros" como ocurrió, sin referéndum, con el artículo 135 de nuestra Constitución al ser aprobada su reforma tanto por el PSOE como por el PP y que puso por delante el pago de la deuda antes que el bienestar de los ciudadanos

Por último agradezco a Nuria Pascual, concejala delegada de medio ambiente perteneciente al grupo municipal Guanyar, en nombre de la MERP, la presentación y la valiente defensa de la citada moción. Agradecimiento que hago extensivo a todos los grupos municipales: a los que votaron de forma afirmativa pues con esa postura alientan una democracia más amplia, más soberana y participativa y el entendimiento de una economía más justa, equitativa y solidaria. Y a los que se abstuvieron porque hacen entender, a los primeros junto a los ciudadanos, cuanto queda por hacer, todavía.