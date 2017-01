Un año de estudios sanvicenteros

Al llegar al final del ejercicio, para cualquier entidad o asociación es siempre obligado el realizar un balance de sus actividades y establecer una cuenta de resultados.

En nuestro caso, como asociación cultural “Cercle de Estudis Sequet pero Sanet de Sant Vicent del Raspeig”, tenemos como finalidad la investigación, no sólo histórica, sino también de la actualidad socioeconómica, además del patrimonio cultural y medioambiental del municipio. En colaboración, en primer lugar, con la corporación municipal y las demás entidades del municipio, junto a las entidades científicas y culturales, y particularmente con los institutos locales y las universidades de Alicante y Valencia.

En este año 2.016, establecemos en principio el balance de la publicación (nuestra principal finalidad) de cuatro cuadernos de investigación y dos libros; un total de seis publicaciones. Los cuadernos eran referidos a la huella judía en apellidos sanvicenteros, las infraestructuras escolares en los años 60, el primer urbanismo y las bases para un museo local. Los libros eran sobre la gripe en el municipio en 1.918 y los aspectos socioeconómicos y políticos así como el impacto de la guerra civil 1.936-1.939 en la localidad.

Además de dos exposiciones sobre la guerra civil y el municipio en las tarjetas postales, con entrega de postales sobre aspectos urbanísticos tradicionales y simbólicos de Sant Vicent. Hemos colaborado con la Concejalía de Igualdad en las Jornadas sobre la Mujer, realizando con el IES Sant Vicent un cuaderno sobre la temática mujer y trabajo. Junto a lo anterior, hemos publicado artículos sobre aspectos de la actualidad, tales como el tranvía, la evolución demográfica o los 180 años de autonomía del municipio.

"No somos una mera asociación cultural de recuerdos o recopilación de hechos pasados, nuestra labor se centra en exponer la actualidad y recuperar la historia global del municipio"

Hemos solicitado al Ayuntamiento que se realice un inventario de elementos susceptibles de formar parte de un museo local y de los que tenemos constancia se encuentran en dependencias municipales. Consideramos un Museo Histórico y Etnológico del municipio como un elemento fundamental para un modelo de ciudad con identidad propia.

En otro orden de cosas, también hemos planteado que se realicen las actuaciones pertinentes para comprobar el estado de las galerías del refugio construido en la guerra civil en el centro del pueblo, de cara a su posible apertura; o en las pruebas que se realicen para personal del Archivo se recojan temas sobre el marco geográfico, histórico o socioeconómico del municipio, etc. etc.

No somos una mera asociación cultural de recuerdos o recopilación de hechos pasados, nuestra labor se centra en exponer la actualidad y recuperar la historia global del municipio, (“la Historia entera” sin sectarismos o extremismos ideológicos), para ponerla a disposición de toda la ciudadanía. Estudiamos el pasado para explicarnos el presente sanvicentero y, al mismo tiempo, también analizamos el presente para prever el futuro. Somos conscientes de “lo que no se conoce no existe”.

"En todo el ejercicio, hemos colaborado allí donde hemos sido requeridos, tanto con otras asociaciones como con el Ayuntamiento"

En todo el ejercicio, hemos colaborado allí donde hemos sido requeridos, tanto con otras asociaciones como con el Ayuntamiento, entre otras concejalías con Cultura, Participación Ciudadana, Urbanismo, Igualdad, etc. etc.

Nuestro agradecimiento, en primer lugar a los socios, sin los cuales, sin su aportación, no sería posible la actividad de la asociación, así como a la Corporación Municipal, en especial a la Concejalía de Cultura, por colaborar en la difusión de nuestra actividad cultural al servicio de la ciudadanía sanvicentera y el municipio como tal. Sin olvidar a los partidos políticos presentes en la Corporación