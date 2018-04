Tiendas de barrio, ruina total

Recuerdo cuando iba a la tienda de unos amigos, (Carmen y Clemencio) y me hacían mi bocata de jamón, chorizo, sobrasada, etc… con su pan de calidad, le ponían aceite virgen, me tomaba mi cerveza y me cobraban menos de 2 euros con la particularidad de hablar de temas cotidianos, echábamos unas risas, intercambiábamos impresiones sobre la vida y todos tan amigos.

Ahora este tipo de tiendas se las han cargado las grandes superficies. Gente despistada con carros de la compra como verdaderos zombies que no reparan en llenar dichos carros con productos de poca calidad y lo que me resulta más fuerte, pagar con las tarjetas una bolsa de patatas fritas o una barra de pan congelado.

Lo más triste es que los asalariados de estas empresas es que los forman al más puro estilo americano, puro y duro con intensos cursos para servir a estos empresarios y engordar sus cuentas millonarias y renunciar a sindicatos o en el caso de bajas justificadas o enfermedades.

Hace unos días en una terraza de un bar escuchaba a la pelota de turno que informaba al responsable o director de tienda sobre los compañeros y lo que más me duele es que esta pobre gente a cambio de chivatazos se venda por un puesto de trabajo y se jueguen el poco prestigio pensando que van a ser algo o que van a heredar sin pensar que cuando no interesen irán a la calle y serán un monigote.

Lo más vergonzoso es el daño causado a esa gente que ha luchado durante tanto tiempo, pagando una lluvia de impuestos religiosamente y han tenido que cerrar esas benditas tiendas.

Un saludo a todas esas personas que nos han dado satisfacción, ¡¡BENDITAS TIENDAS!!.

Vicente Huertas Benito

Vicente el de la Juanita