The show must go on

Cuando allá por el verano de1997, D. Mariano Pérez Picó, fundador de la Orquesta de Cámara de San Vicente me llamó por teléfono nunca pensé que iba a ser para proponerme una cosa. Salí de su casa tras una conversación y básicamente me había expuesto la situación crítica en la que se encontraba la Orquesta, motivo de una portada en El Raspeig por aquel entonces, situación que conducía a su desaparición por muchos motivos que afortunadamente han pasado a la historia.

Tenía 21 años y llevaba 5 formando parte de la Orquesta y 9 recibiendo clases de Don Mariano, vecino y maestro, y salí de su casa con una propuesta, ser el nuevo presidente de la entidad.

Hoy 20 años después aun no sé lo que me impulso a decir que sí, pero con el paso de los años sé porque no podía decir que no.

Había que echar a andar, más bien había que lanzarse al vacío, pero tuve la gran suerte de coincidir con el aquel entonces director de la orquesta, el maestro Gabriel García Martínez, un “loco” de la música y que tuvo paciencia con mis inicios y sobretodo paciencia porque empezamos prácticamente un proyecto de 0.

Incorporamos jóvenes músicos y así poco a poco, ensayo tras ensayo, con mucho trabajo nos estrenamos en Navidad en San Vicente del Raspeig. Echamos a andar, a crecer, a consolidar un proyecto, una idea innovadora de orquesta formativa y en 2002 cambiamos el nombre a la entidad, habíamos crecido, éramos la OSASV.

Hoy 20 años después dejo la presidencia de la OSASV, Orquesta Sinfónica Académica de San Vicente, atrás han quedado todo lo que hemos conseguido, mi idea era “funcionemos en lo musical como una banda, sonemos como una orquesta” y ese ha sido el secreto, somos una gran familia, amigos y músicos, tocamos juntos, crecemos juntos.

Hemos grabado CDs, actuado con grandes como Malikian, o Phil Woods, hemos hecho Zarzuela, opera, Flamenco, pop y hasta rap sinfónico, he perdido la cuenta pero seguro han sido más de 500 actuaciones en estos 20 años, visitando 9 veces el Palau de la Música, promocionando a los jóvenes y creyendo en un proyecto en una ilusión.

Muchas han sido las circunstancias que hemos tenido y no todo ha sido un camino de rosas, se ha luchado y peleado mucho para llegar a donde estamos y por eso hoy me marcho satisfecho y agradecido.

En primer lugar a los músicos que han formado y forman parte de la entidad, a los socios, directores, y sobre todo a mi junta directiva y especialmente a dos grandes amigas y mejores personas, Mari Carmen López, tesorera y la fiel compañera en mil y una aventuras, y María Pilar Pastor la secretaria que siempre ponía su de sentido común a muchas de las cuestiones que planteábamos. Ellas dos siempre han estado ahí en la retaguardia, y gran parte de la trayectoria de la entidad en estos años se lo debemos a ellas.

Mención también especial me merece mi familia mis padres y sobre todo mi mujer Yasmina , con la que he compartido estos 20 años de mandato , el punto de vista necesario y cabal en todas las cuestiones, no es música pero vive la OSASV como si fuera la primera de las instrumentistas.

Reconozco que hemos sido ambiciosos y siempre hemos querido más porque sabía que podíamos superar los retos y sé que siempre han hecho un esfuerzo para con la OSASV, agradecer al Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig, a los 6 concejales de Cultura con los que he tenido el placer de sacar proyectos adelante y a todo el personal técnico de Cultura, desde los auxiliares del Centro Social , el personal administrativo y especialmente a Suni Piedecausa. Agradecer también al Área de Cultura de la Diputación Provincial de Alicante porque gracias a su ayuda hemos podido pasear el nombre de nuestra ciudad por la provincia.

Veinte años después de ese verano del 97, la OSASV se ha consolidado como referente musical en la provincia, contamos con una programación estable en nuestro municipio, contamos con una escuela de música de educandos la cual en cinco años de funcionamiento está obteniendo unos resultados extraordinarios y centros en varios municipios. Y sobre todo la orquesta hoy tiene una continuidad de la cual me siento súper orgulloso.

Como decía Queen el espectáculo debe continuar y hoy en el 2018 estoy seguro que va a continuar. Tenemos nuevos proyectos nuevas ideas y una junta directiva capitaneada por un presidente, Vicente Millán Contreras, al cual , como me sucedió a mí, recibió una llamada en verano para ofrecerle ser el presidente de la OSASV.

Decía al principio de este escrito que nunca sabré porque dije que sí hace 20 años pero hoy sí que sé porque no pude decir no y creo que es por la misma razón que Vicente aceptó la propuesta y estoy seguro que llevará a nuestra entidad, a la entidad de todos los sanvicenteros a lo más alto. Estoy seguro de ello.