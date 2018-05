Stop Desahucios denuncia las mentiras del alcalde y la concejal de Servicios Sociales

La Plataforma Stop Desahucios Raspeig quiere denunciar públicamente la irresponsabilidad , y las mentiras tanto de alcaldía como de la concejalía de Serv. Sociales.

El 30 de septiembre de 2015 se aprobó por unanimidad en el pleno la creación de una oficina de vivienda que asesorara y ayudara a la ciudadanía en materia de vivienda .

* A finales de 2016 se nos mostraron los planos de la misma.

* A principios de 2017 se nos comunica que se ha creado la plaza del personal técnico de dicha oficina.

Habiendo pasado todo dos mil diecisiete con un cambio de concejal del área en el mes de abril y viendo que nada sabíamos, desde esta plataforma mientras tanto, y gracias tanto a SSPSV, como a Guanyar que nos han cedido espacios en sus despachos hemos de forma gratuita asesorando a la ciudadanía.

* 24 de Enero de 2018: Se presenta escrito por el Civic preguntando cuando estará dicha oficina .

* 12 de Febrero de 2018: Nos contesta la Concejal de Bienestar Social Begoña Monllor diciéndonos que la ubicación de las oficinas esta realizándose pero que esta asesorando en materia de intermediación hipotecaria hecho que es incierto ya que esta función no la tiene asignada ningún departamento.

* 21 de febrero de 2018: Reunión con el Alcalde el cual nos traslada sus buenas intenciones pero no quiere comprometerse en dar una fecha .

* 28 de febrero de 2018 : Esta plataforma realiza una protesta a la entrada del pleno reclamando las viviendas sociales y la oficina prometida y no solo no se acercaron a ver porque se protestaba sino que se nos evito y ni siquiera se miro a la cara a las y los afectados.

* 8 de marzo de 2018: Un vecino de nuestro municipio con menores a cargo y con fecha de desahucio para 26 de marzo pide cita con alcaldía . No se le ha dado cita a fecha presente.

* Marzo de 2018: Reunión con la Concejal de Bienestar Social y el Colegio de Abogados de Alicante, se nos comunica que se harán cargo de asesorar en materia hipotecaria y que se hará en breve tras la firma de un convenio. A fecha presente no hay convenio y no se esta prestando el servicio.

* 22 de marzo de 2018: Se le pregunta informalmente a la Concejal de Bienestar Social, como esta lo de la jefatura técnica que se va ha hacer cargo del tema de exclusión residencial y nos dice que tomo posesión el 12 de marzo y que ya da citas . A fecha presente y habiendo ido varias y varios afectados a preguntar en el departamento de Serv. Sociales les dicen que no saben quien es y les dan cita pero no con personal especializado como se nos informo.

* 28 de marzo de 2018: En el pleno siete personas con problemas reales y urgentes ( aunque el portavoz del PSOE acuse de que van teledirigidas , y entre ellas dos: una de las cuales el Alcalde personalmente le prometió que no se iba a quedar en la calle , y otra que habiendo solicitado cita con él, el 8 de marzo ante la inminencia de su desahucio no fue recibido por este) le preguntan al Alcalde que hacer , este les remite a Serv. Sociales, mientras tanto la Concejal de Serv. Sociales calla.

* 4 de abril de 2018 : La Concejal de Serv. Sociales nos comenta su estupor por lo ocurrido en el pleno y nos dice que en breve se hará una reunión con técnicos de su departamento para tratar los casos más urgentes. A fecha presente nunca se ha convocado , ni a esta plataforma, ni a los afectados que saben en Serv. Sociales quienes son de forma individualizada.

* 3 de Mayo de 2018: Tras volver a pedir citas y a preguntar por el servicio de ayuda a las personas en riesgo de desahucio nada saben de el en Serv. Sociales.

Esta plataforma y las familias de nuestro pueblo ya no pueden más, estamos hartas y hartos de las mentiras de este ayuntamiento, pese a que se han conseguido ya más de 1000 firmas pidiendo que cumplan con el compromiso de la creación de dicha oficina

Sr. Villar Alcalde de San Vicente del Raspeig como máximo responsable de nuestro ayuntamiento y Sra. Monllor Concejal de Serv. Sociales, dejen de lamentarse y decídanse a actuar , si de verdad les importan las familias y quieren una política de vivienda, creen la oficina de vivienda, creen esas ayudas municipales al alquiler en las cuales dicen creer, ( aunque ya había una partida creada en 2017 y que se sepa no se ejecutó), den prioridad a la compra de viviendas sociales ( que no se entiende que en el último pleno la Sra. Concejal se abstuviera en una moción que intenta dinamizar dicha compra). En caso contrario, admitanlo y díganle tanto a Stop Desahucios Raspeig y a la ciudadanía sanvicentera que no van a hacer políticas de vivienda.