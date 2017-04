Somos un pueblo digno

Los Presupuestos Generales del Estado han supuesto un nuevo mazazo para nuestra tierra. El estado invertirá este año cerca de 300 euros menos en un sanvicentero/a que en un ciudadano de otra comunidad autónoma y esta situación de maltrato inversor, unido a la deuda histórica del estado (cerca de 15.000 millones de euros), convierten a nuestro territorio en la comunidad autónoma peor financiada con diferencia.

No podemos mirar hacia otro lado cuando el Gobierno de España tiene previsto recortar en las comarcas de Alicante 161 millones de euros en inversiones (de 339’87 millones en 2016 a 178’73 millones en 2017) y frenar así, la contratación de 8500 trabajadores/as, en una época como ésta, que necesitamos como agua de mayo dinamizar nuestra economía y avanzar hacia un horizonte de bienestar y progreso.

Casi cotidianamente hemos escuchado que en tiempos difíciles hace falta apretarse el cinturón pero cierto es, que el cinturón se ha convertido en una soga que nos tiene ahogados, maltratados y marginados en lo que a inversiones del estado se refiere. Para muestra un botón: un estudio publicado recientemente por el INECA (Instituto de Estudios Económicos de la Provincia de Alicante) calcula que, durante los últimos diez años, nuestros pueblos y ciudades han dejado de recibir del Gobierno Central 2205 millones de euros ¿Cómo se nos queda el cuerpo?

No podemos entender de ninguna manera la falta de inversión en infraestructuras vitales para nuestra economía como el Corredor Mediterráneo, la linea de cercanías Villena-Sant Vicent-Alacant, la conexión ferroviaria con el aeropuerto del Altet o la liberalización de la Autopista AP-7. No comprendemos, tampoco, que una persona solo por el hecho de vivir en Sant Vicent sea menos a los ojos de Rajoy que otra de cualquier otro municipio del estado español. No queremos ser más que nadie, pero tampoco aceptamos ser menos cada vez que se presentan los Presupuestos Generales del Estado.

Es tiempo de unidad, de reivindicar junto a instituciones, entidades, organizaciones empresariales y sindicatos un trato justo por parte del estado. Es tiempo de remar hacia un mismo sentido y por eso, desde Compromís per Sant Vicent nos vemos en la obligación más absoluta de buscar el consenso con todos los grupos políticos representados en el Ayuntamiento de Sant Vicent para presentar una futura Declaración Institucional conjunta de rechazo a los crueles recortes en inversión que sufre sistemáticamente nuestra tierra contemplados en los Presupuestos Generales del Estado, tal y como firmaron hace tan solo unos días todos los grupos parlamentarios de las Cortes Valencianas, desde Compromís hasta el Partido Popular. Demostraremos que por encima de intereses partidistas somos un pueblo digno.