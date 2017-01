Solo resta decir, ¡viva el vino!

Para que luego digan que no tenemos políticos cachondos. En lo que va de mes la ministra de Sanidad y otras risas, Dolors Montserrat, se ha despachado con dos iniciativas que harían reír a una estatua. Seguramente las pocas competencias que tiene su ministerio se reflejan en el aburrimiento que nos provocan sus afirmaciones..

La primera de ellas es que quiere aprobar una ley que reduzca el consumo de alcohol en los menores de edad y para ello, de paso, hacer caja sancionando a los padres que se nieguen a acudir a unos cursos de sensibilización -sea lo que sea que esto signifique- si sus hijos son pillados bebiendo alcohol. Según la ministra la concienciación tiene que empezar por los padres y éstos tienen que ser responsables. En definitiva quiere aprobar una ley una ley que contemple multas a las familias de los menores infractores. La segunda iniciativa es que ha descubierto “lapsus linguae” que existen pensiones de 100.000 euros. Me referiré solo a la primera pues el reconocimiento de la segunda por parte de la ministra requiere otro tipo de consulta. Psiquiátrica.

Mientras leía tal desatino intentaba recordar si alguna vez algo o alguien me había hecho dimitir como padre de forma inconsciente. De otro modo no creo que nadie quiera renunciar a educar a sus hijos en esta sociedad de valores y políticas tan neoliberales. Y lo que es peor, imaginé a mis hijos bebiendo sin saber por qué lo hacían, pues para mí no es lo mismo la conciencia del hecho que su contrario. Debe ser que sólo se es responsable de las cosas que se hacen de forma consciente.

Pensarán mis hijos, y tal vez los suyos, estimado lector, que son libres para elegir beber como los peces del villancico. Lo harán por que querrán hacerlo. Se justificarán, tal vez, en la presión del grupo o en que de otra manera no mejorarían sus relaciones grupales. Tal vez creerán haber encontrado por sí mismos y junto a sus amigos una fórmula alternativa y creativa de ocio paralelo al caro mercado impuesto por discotecas, pubs y bares.

Nada pongo en cuestión pues todas estas argumentaciones se me antojan explícitas y racionales. Y de otro modo ¿quién podría demonizar el consumo de alcohol en una sociedad de cuya cultura festiva, religiosa y deportiva forma parte intrínseca? No creo que estas justificaciones conscientes y asumidas por nuestros hijos, y por la mayoría de los jóvenes preguntados en otros tantos estudios, sean suficientes para explicar un fenómeno tan globalizado. Hay más, subrepticio, estratégico e invisible, y que se escapa al escrutinio de la ministra y a la gran mayoría de esas conciencias adolescentes en trance de ser educadas y que los convierte en víctimas propicias por más que se intente culpabilizar.

Para racionalizar sus conductas no sólo necesitan información, también es necesaria la educación. Educación que no solo debe pasar por los padres al ejercer esas funciones de control que tradicionalmente se trasladaban a los hijos hasta su mayoría de edad legal. Funciones, por otro lado, alejadas de presupuestos morales y punitivos y fundamentados en presupuestos científicos y operativos ¿Pero cómo luchar como padre, como madre, ante el enorme poder de las multinacionales del sector del alcohol? Multinacionales que son locomotoras de la economía mundial y cuyas inversiones publicitarias y esponsorizaciones les permiten dar, como toda la publicidad dirigida a jóvenes y adolescentes, un “masaje” elitista, diferenciador y permanente a este segmento de población que es su último destinatario. Corporación que le venderá al niño una mierda de hamburguesa y, pasado el tiempo, la ginebra, el vodka y el ron aprovechándose de ese mecanismo biológico-social que les aleja del cumplimiento de normas dictadas en contra de su natural inclinación a la desobediencia, incluso de aquellas que intentan informar del riesgo o del peligro potencial.

Sin este tipo de ocio expandido, transversal y consentido, es difícil que estas multinacionales, incluso los “after hours” o 24 horas, puedan sobrevivir. Por lo tanto la conversión del mismo en un sector fundamental es vital para sus beneficios. Así hemos asistido a la reconversión masiva del tiempo de ocio en gigantesco y permanente espacio productivo con la consigna de que sin alcohol no puede haber diversión. De esta forma el alcohol se ha convertido en el combustible permitido de una sociedad que no duerme y donde los ciclos temporales estandarizados que dividen la frontera del día y la noche se desdibujan con el auxilio mal entendido de las herramientas de la era de la información. En este tipo de sociedad siempre hay alguien dispuesto a ofrecer y a ganar mientras que siempre hay cuerpos dispuestos a consumir.

Aparte de otras muchas consideraciones biológicas, sociológicas, políticas y económicas que inciden en el comportamiento de muchos jóvenes y adolescentes -no todo obedece a su propio criterio- muchos de ellos intentan sobrevivir en una sociedad que paulatinamente les ha robado el protagonismo tanto como los recursos necesarios para la buena educación y el buen desarrollo de sus potencialidades. Así vivimos los progenitores también contemplando como nuestros hijos intentan desenvolverse en una sociedad, en una cultura y en una educación en árido que les impide hacer las necesarias correlaciones entre sus conductas y el medio que les rodea para beneficio de las estrategias sociopolíticas y mercadotécnicas al uso.

No, nada es gratuito, nada se escapa a esa degradación consciente y permitida del Estado del Bienestar y que pasa por la precarización de la vida y el trabajo y por la inexistencia, como en este caso, de espacios públicos propios para los jóvenes y de servicios públicos de ocio para los mismos. Todo está en trance de privatización. Todo es negociable. De manera inexorable, aunque me temo inconsciente, estos representantes políticos, los partidos que les sustentan y otros que con sus alianzas permiten ésta forma de hacer política, todavía están recibiendo el apoyo electoral de muchos padres que ante la incertidumbre de los tiempos todavía esperan y reclaman que un cada vez más inexistente Estado les resuelva la papeleta de educar, dotar de valores y controlar a sus hijos. Todo pertenece a la estrategia. No hay por donde escapar.

Ahora la estrategia parece que va dirigida a expoliar a los padres, un poco más. Ya verán como aparte de esta recaudadora medida el PP no hará nada más. El resto le importa un carajo. Así que como dijo aquel: ¡viva el vino!