Sobre las pensiones

Como todos los años (y que dure), los pensionistas recibimos la carta del gobierno indicándonos la subida de nuestras pensiones, y como todos los años los pensionistas nos quedamos así un poco como desangelados, mosqueados, atontados, jodidos… etc.

Claro si vemos por ejemplo que el Sr. Aznar entre otros muchos “salvadores de la Patria” cobra una pensión vitalicia de 80.000 euros, más otros muchos emolumentos que le suben a cerca de los 200.000 euros, y nosotros los pobres pensionistas del montón apenas nos llega para comer, eso es al que nos llega porque hay otros aún más pobres que ni eso. Entonces nos entra esa mala uva española, seguida de esa otra impotencia de no poder hacer nada ante estas “malversaciones de fondos encubiertas y legales” instauradas por los mismos y para los mismos.

Me voy a poner como ejemplo: He recibido la famosa carta de subida de pensión y me dicen que según está establecido me suben el 1,7% de mi pensión, pero… ojo… me suben la retención del IRPF del 12,79% del año pasado al 13,3% para este año, lo cual significa que incluso con la subida cobraré exactamente 4,26 euros más que el año pasado… ¡genial!... vivan nuestros gobernantes que han dilapidado nuestro fondo de pensiones, hasta el punto de no tener la certeza mes a mes de si cobraremos la pensión, han gastado como digo nuestro fondo “sagrado” (al menos así debería de ser) con sus impresionantes sueldos, sus rescates a bancos (entre otras cosas) que luego esos Bancos nos asfixian a nosotros, y ellos cada año ganan un porcentaje más elevado de dinero, no lo digo yo lo publican los mismos Bancos para escarnio del ya ultrajado pueblo español. ¿Por qué para estos despilfarros-malversaciones de fondos no se aplica la ley y la Justicia?... está claro, porque son ellos mismos y por supuesto no se van a inculpar… ¡faltaría más!

Señores gobernantes (léase “desgobernantes”)… así no vamos, se les está viendo el plumero demasiado aprisa… intenten cambiar sea el partido que sea el que gobierne (aunque para esto de subirse ellos los sueldos son todos iguales), porque si no cualquier día esto puede estallarles en las manos.

Solo me queda darle las gracias a la firmante de la mencionada carta de pensiones, a la Directora General por su “generosidad” para los pensionistas. Por cierto se han dado cuenta ustedes compañer@s pensionistas, que cada año la carta viene firmada por una directora nueva… se ve que les pagan bien y van cambiándolas para que todas puedan “mojar” un poco.

Y como esto no tiene solución ya acabo como siempre… que Dios nos coja “confesaos”