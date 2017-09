Sobre los atentados

Una vez más, tras los atentados sufridos por España en la Ciudad de Barcelona así como en la localidad de Cambrils, una ciudadanía presta, generosa y solidaria vuelve a estar por encima de su clase política.

Mientras aquella asistía consternada al devenir de los acontecimientos, el Gobierno de la Generalitat Catalana y quienes lo mantienen, con la aquiescencia de un acomplejado gobierno de exagerada prudencia, sacaba a relucir sus miserias demostrando, que tras las primeras lágrimas y rostros circunspectos, el proceso independentista seguía planeando por encima de la tragedia.

Pronto diferenciaron las víctimas entre catalanas y españolas. Pronto se ufanaron de la presencia de personalidades extrajeras como si de un acto de reconocimiento a su soberanía se tratara y no de un gesto solidario. Pronto manifestaron que lo sucedido no iba a cambiar ni retrasar el “Proceso”. Para ello, todos sus esfuerzos en demostrar, a propios y extraños, su autosuficiencia y viabilidad como futuro Estado Independiente.

Así, en un desprecio a toda la sociedad como a la prensa española y extranjera acreditada , la ruedas de prensa fueron dadas en catalán por aquello de una lengua propia necesaria para todo Estado. Luego vino el ensalzamiento de la labor realizada por los “Mossos”, aderezada con la concesión de la medalla del Parlament. En un claro guiño de politizar, aún más, al cuerpo policial para la causa soberanista.

Una Labor ésta por otra parte muy cuestionada al obviar recomendaciones y ofrecimientos del resto de cuerpos de seguridad del Estado. Al negar o facilitar información y negar o ignorar la recibida. Al suponer que la explosión previa a los atentados, en un gesto de petulante incredulidad y a pesar de la opinión de la juez personada en el lugar, era la consecuencia de un mero escape de gas o de la voladura de un laboratorio de droga. Al hacer caso omiso a las denuncias vecinales sobre los movimientos de personas que allí se producían, calificándolos de okupas. Movimiento éste muy bien visto como se sabe por las autoridades catalanas.

Así, tras un rebuscado protocolo, se lleva a cabo, con todo tipo de “slogans” y profusión de banderas independentistas, una orquestada y vergonzosa manifestación de menosprecio al resto de la España herida, así como a sus máximos representantes. Y en donde las víctimas, verdaderas protagonistas, son arrinconadas.

Una orquestada y vergonzosa manifestación que derivó, a pesar de las palabras de unos y otros, en una muy cuestionada unidad y una muy cuestionada pancarta. Porque sí, sí hay que tener miedo. Miedo cuando se ve tanto disparate, tanta paletada, tanto egoísmo, tanto protagonismo, tanta desunión a la hora de tomar y firmar acuerdos, en una clase política que debe velar, primordialmente, por el bienestar y seguridad de los ciudadanos a los que dice representar.

Y que decir de la comunidad musulmana?. Una comunidad que en Cataluña supone alrededor del 10% de su población, como resultado de la labor desarrollada por los distintos gobiernos de la Generalitat que han venido favoreciendo la llegada de magrebíes y subsaharianos que, huérfanos éstos de una lengua de integración, resultaban más fáciles de atraer a la causa. Al contrario que los latinos que con su lengua venían a recordar a la España opresora.

Una comunidad, la musulmana, que mientras copa nuestros servicios sociales y goza de todo tipo de ayudas , en no pocas ocasiones por delante de los lugareños, evidencia una enorme tibieza a la hora de manifestar su rechazo a la violencia yihadista. Tibieza solamente aparcada ante el temor a una creciente islamofobia y a la que ellos, como principales víctimas, deberían contribuir a desterrar con la denuncia de cualquier atisbo de radicalidad en vecinos y parientes, así como en mezquitas u oratorios. Contribuyendo de esta forma, a la seguridad de un País que les ha recibido con los brazos abiertos. No basta con acudir a las manifestaciones. No basta con decir “no nos representan”. Es necesaria y exigible una mayor implicación por su parte. Una implicación que nos atañe a todos. Pues solo desde la unidad de todos, se podrá luchar contra la barbarie terrorista y evitar así, a pesar de la dificultad, que nuestras calles se llenen de velas, flores y peluches.