Sobre concejales no adscritos y la ley electoral

Estamos asistiendo últimamente en San Vicente a una serie de acontecimientos que no se habían dado anteriormente en la actividad política municipal: primero fue la irrupción en las elecciones de Mayo 2015 de algunos partidos nuevos (Compromís, Ciudadanos, Sí se puede), pero más recientemente nos ha llegado algo impensable hace pocos años: los concejales “no adscritos”.

Se trata de aquellas personas que se presentaron a las elecciones municipales en las filas de un partido político bajo unas siglas y un ideario, y que repentinamente dejan de participar de las ideas que llevaba la formación política por la que se presentaron, causando baja del partido con el que han recibido estos votos y que les han permitido obtener sus actas de concejales, aduciendo diferentes motivos como falta de sintonía, distorsiones internas, desencanto, etc.. En nuestro municipio tenemos actualmente dos casos registrados en Sí se puede S.Vicente y Ciudadanos.

La actual Ley Electoral permite la existencia de esta figura de concejal “no adscrito” y nos corresponde aceptarla y respetarla, pero lo que dice el sentido común y todavía más, la ética política, es que si no estás de acuerdo con las ideas del partido al que representas, circunstancia que puede ser legítima y aceptable, lo que procede es que renuncies al acta de concejal, y ésta pase al siguiente miembro de la lista electoral que siga afiliado al partido y participando de su ideario.

"Al permanecer como “no adscritos”, estos políticos no representan a ningún ciudadano, y mucho menos a los que han votado a un partido que ellos mismos han abandonado"

Es un flaco favor el que se hace a la política en general cuando no se actúa en este sentido, pero todavía supone un mayor agravio para el partido bajo el cual dicha persona se presentó a las elecciones. Estos concejales “no adscritos” acostumbran a manifestar que no renuncian a su acta de concejal para trabajar por los ciudadanos. ¿De qué ciudadanos están hablando? ¿de aquellos que, con su actuación como concejal, les están demostrando que el sentido de sus votos en las elecciones ha sido capitalizado en su propio beneficio y no para el partido al que votaron? Al permanecer como “no adscritos”, estos políticos no representan a ningún ciudadano, y mucho menos a los que han votado a un partido que ellos mismos (los no adscritos) han abandonado. La única representación que ostentan es la de ellos mismos y a nadie más.

Esta anómala situación se seguirá produciendo mientras lo siga permitiendo la vigente Ley Electoral: seguirán existiendo concejales “no adscritos” en representación únicamente de ellos mismos, seguirán sin dejar su plaza a otras personas más legitimadas moralmente para representar a sus votantes, seguirán manifestando que no dejan el acta con el habitual pretexto de “trabajar por los ciudadanos”, y, como tampoco ejercen esta labor de manera altruista, seguirán sin renunciar a las remuneraciones asignadas por asistencia a plenos y a comisiones informativas.

Desde mi modesta opinión como afiliado a una formación política que denuncia y detesta este tipo de comportamientos, hemos de luchar para la reforma de esta Ley que permite que se sigan produciendo la situación expuesta que en nada beneficia al resto de ciudadanos de nuestro municipio.