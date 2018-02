Si luchas puedes perder, si no luchas estás perdido

Dicen los envidiosos que no trabajo y me pregunto ¿por qué a mis 54 años que cumplo el 25 de marzo y con 22 años cotizados a la Seguridad Social y con una discapacidad psíquica de un 55% y física, no cobro ni un céntimo. Se rumorea que trabajo en el ayuntamiento.

Quiero que quede claro que nunca he tenido afiliación a ningún partido político a pesar de haber pasado entre otros por Falange, UCD, PSOE, IU, y ahora COMPROMÍS.

Observo que hay políticos que cada vez les gusta más las fotos (llegan en breve las elecciones municipales), ¡¡al final cada uno en su sitio!!

Soy inconformista y no puedo pasar por alto los abusos, la mentira y sobre todo el abuso de poder. Voy a ser benévolo y me voy a morder la lengua, eso sí, agradecer a la gente luchadora y poner un pedestal a la gente justa.

Me resigno y aplaudo entre otros a STOP DESHAUCIOS, a los que quieren al pueblo sin ánimo de lucro y especialmente a los COREANOS.

¿Qué sería del pueblo sin nosotros? Y agradecer a uno de ellos que ha sido ejemplar, MIGUEL RIVERA CASTRO que el día 17 hará dos meses que nos falta y como otras veces le digo a su familia y amigos ¡¡GRACIAS SEÑOR GUARDA!!. Me has dado mucha fuerza y allá donde estés siempre estás conmigo.

¡¡Viva TOMELLOSO, IBI y SANT VICENT!!

