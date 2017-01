Según el sindicato CSI-F el ayuntamiento debe poner en marcha y aplicar la carrera profesional que ya se negoció

El 5 de enero se celebró sesión extraordinaria del Pleno de la Corporación con un único punto del orden del día: la alegación presentada por esta Sección Sindical de CSI-F contra el Presupuesto Municipal General por no incluir dotaciones para hacer frente a obligaciones asumidas por el Ayuntamiento en el vigente Acuerdo-Convenio Colectivo; a saber, la implantación de la Carrera Profesional Horizontal y el abono de los correspondientes Complementos de Carrera (art. 30.2.a) y la recuperación de las aportaciones del Ayuntamiento al Plan de Pensiones de Empleo de los Empleados y Empleadas Muncipales (art. 36.4).

El Cuatripartito rechaza presupuestar y así difícilmente va a implantar la Carrera ni aportar al Plan de Pensiones. Y sus argumentos, suenan a excusas de mal pagador. El Equipo de Gobierno debe cumplir con lo dispuesto en el Acuerdo-Convenio Colectivo, que fue aprobado por el Pleno y publicado en el BOP de Alicante el 26 de diciembre de 2014. Y lo que no cabe es dar más largas y decir que la carrera "se negociará" o que no pueden poner dinero. La Carrera Profesional ya está negociada y lo que debe hacer el Cuatripartito es ponerla en marcha y aplicarla conforme a lo que dispone el Decreto 186/2014, de 7 de noviembre, del Consell, por el que se regula el sistema de carrera profesional horizontal. Y esto es lo que le venimos reclamando desde esta Sección Sindical y ni caso.

"La Carrera Profesional ya está negociada y lo que debe hacer el Cuatripartito es ponerla en marcha y aplicarla"

Esta Sección Sindical no va a cejar en su empeño de conseguir que se implante la Carrera Profesional y va a seguir reclamándola, si es necesario, incluso por la vía judicial.

Y en cuanto a lo del Plan de Pensiones, seguiremos insistiendo hasta que se nos aparezca la Virgen.

No vamos a responder a los comentarios del Equipo de Gobierno sobre lo desacertado de nuestra alegación. Para ellos la peseta.

Y respecto a lo opinado por la concejala Auxi Zambrana sobre que hicimos la alegación "sin medir consecuencias" en cuanto al gasto que supone una convocatoria de una sesión plenaria, decirle que no somos unos descerebrados que reclamamos por reclamar. Ella debería ser más prudente en sus intervenciones y "medir" lo que dice. Y no le decimos más para no hacer más leña del árbol caído.