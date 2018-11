Rufianadas

Me había propuesto no hablar más sobre los políticos, pero es que con estos “actores de circo” es casi imposible no acordarse de ellos a cada minuto del día.

En todo momento están montando su espectáculo circense por donde quiera que van y sean del partido que sean. Aunque hay que convenir en que unos más que otros, fíjense si no en la última “rufianada” del miércoles día 21 en el congreso.

La verdad es que este hombre (el chuleta Rufián de la barbita) amparado en su faceta de político de tres al cuarto… valdría más para actor de circo, se le da mejor… no para de hacer sus chirigotas creyéndose él mismo sus gracias a modo de insultos a todo lo que se lo pone por delante.

No se sabe si es que nació ya amargado o es que los primeros alimentos lácteos se le agriaron de por vida, pero lo que sí es cierto es que hace honor a su apellido… RUFIAN… (con todos mis respetos a su progenitor)

Estos son los sinónimos que confiere la Real Academia Española de la Lengua a la palabra rufián: Hombre despreciable que vive del engaño; el muy rufián me ha estafado. bribón, sinvergüenza. OFICIOS Y PROFESIONES.- Hombre que trafica con prostitutas y vive a costa de ellas. chulo, proxeneta

Hay más acepciones las pueden ver ustedes entrando en la página. En fin he querido poner estas definiciones porque le van cono anillo al dedo a este personajillo de tres al cuarto, que cada vez que le vemos en las noticias es para lo mismo… cosas despreciables, insultos; nada positivo… y lo peor de todo es que vive a costa nuestra y con un buen sueldazo.

Aunque este Rufián se lleva la palma, hay otros que sin ostentar ese apellido tampoco le van a la zaga, y pululan por todos los partidos que tenemos en España (que sobran la mayoría, pero este es otro tema).

Estamos en época de elecciones, primero Andalucía, después iremos todos los demás, y ya se están haciendo notar esos personajillos “arrufianados” a los que mal llamamos “políticos”

No hace falta que les dé nombres, pueden ustedes mismos comprobarlo nada más poner la tele o leer la prensa. Estos personajillos (de todos los partidos políticas) destacan entre los demás precisamente por sus salidas de tono en cualquier aspecto o tema. Claro son los más famosos, los que en los medios de comunicación dan más caña debido a sus exabruptos, sus malas artes, y su modo de funcionar a base de insultar a los demás, sin hacer ellos nada por el bienestar de la nación que para eso les votamos

Para ellos es más importante estar en el candelero de las noticias aunque sea a base de “enmierdar” todo lo que tocan o hablan. Esa es la base de su fama. Y yo me pregunto… ¿para eso les votó el pueblo?... y lo que es peor, ¿saben ustedes amigos lectores las cantidades de dinero que cobran estos “servidores de la Patria” por mal representarnos con sus burradas a todas horas?

No hablamos de los pobres mileuristas y de aquí para abajo que somos la mayoría en España… no, no, estos “elementos” (por llamarles de alguna manera) según se ha publicado estas mismas fechas, cobran unas cantidades anuales tan astronómicas que nosotros no llegaríamos a ellas ni en muchos años.

Y lo más significativo es que en cuanto más alto están el en escalafón de no hacer nada más cobran. Los que han salido publicados son precisamente los que todos conocemos, los que menos hacen por España, los más famosos, los que no se cortan a la hora de hacer “rufianadas” y están en todos los partidos políticos. Así nos va en este santo país.

No les canso más aunque se podía estar hablando de estas gentes todo el día… por eso les digo aquello de: ahora vas y les votas.

Y termino como siempre… que Dios nos coja “confesaos”.