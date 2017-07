Respuesta de una vecina sobre las colonias felinas

Querida vecina ignorante:

Es triste pensar que una niña crece con esa falta de empatía hacia los animales, porque querer al perro con el que convivo y despreciar al resto de animales que viven en calle es tener falta de empatía. Espero sinceramente que conforme crezca esa niña adquiera criterio propio y se dé cuenta de lo inocuas que son las colonias de gatos ferales. Y también espero que sepa apreciar que nosotros somos los que hemos invadido el espacio de esos animales y no al revés como usted, querida vecina ignorante, reza en su carta.

Le ruego, querida vecina, me nombre un estado, una provincia, una ciudad, un municipio o una pedanía del globo terráqueo que no esté habitada por, al menos, una colonia felina. Ni usted ni ningún ayuntamiento podrás exterminar a los gatos, ya va siendo hora de que lo acepten y aprendan a vivir con ello. Le vendría bien eso de “si no puedes con el enemigo, únete a él”. Enemigo para usted, claro está, y otros tantos ignorantes que se obcecan en no entender que no sólo de hombres vive el ser humano.

Sepa usted, querida vecina, que los gatos ferales lejos de ser una plaga nos libran de plagas. Pero de plagas de verdad, de las que, en menos que canta un gallo, se convierten en epidemia, y, si me apura, hasta en pandemia.

Que si lo que usted dice son sandeces, lo que yo argumento son hechos. Hechos demostrados científicamente, con informes sanitarios, estudios, proyectos que funcionan en ciudades como Barcelona o Zaragoza desde hace años y mil verdades más.

"Si se vacía una zona de gatos, vendrán otros y lo ocuparán. Si se controla sanitariamente una zona de gatos, tendrá una colonia lustrosa y sana"

Si se “vacía” una zona de gatos, vendrán otros y lo ocuparán. Si se controla sanitariamente una zona de gatos, tendrá una colonia lustrosa y sana. Los mismos miembros de esa colonia lustrosa y sana velarán por que todo esté bajo control. Ya que los gatos, por mucho que se empeñen en difundir lo contrario, aún estando bien alimentados mantienen un 70% de su instinto de caza.

Si bien he de darle la razón en algo: falta involucrarse más por parte del Ayuntamiento para que eso, el tener colonias controladas y sanas, ocurra. Y falta mucha educación entre la ciudadanía para que no repercutan negativamente las malas pautas de alimentación que, en contadas ocasiones, llevan algunas cuidadoras. Claro que, pensándolo bien, si no tuvieran que andar escondiéndose de la policía como delincuentes, lo mismo se podría cuidar más ese punto.

Ay! Querida vecina ignorante, me extendería mucho más en argumentar evidencias y tumbar mitos, pero si ya dudo que haya llegado a esta altura de mi escrito, no creo que se moleste en atender lo demás.

De cualquier manera, querida vecina, yo si pondré mi autoría en estas palabras. Así si gusta saber más sobre el tema estaré encantada de informarle. Verá que no es tan difícil localizarme.

Pd: La gata que usted y su hija fotografiaron era una hembra esterilizada. Esterilizada por la asociación a la que pertenezco y que desde luego no merecía las palabras que ha propiciado a los de su especie como despedida. Lo mismo podría centrarse en “hacer delincuente” a quien la atropelló. Le recuerdo que la omisión de socorro sí que está contemplada en el código penal. Querer un municipio mejor, donde todos los animales tengan cabida, no.