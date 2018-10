Reclamando soluciones y respuestas para los ciclistas

Desde hace unos años , cada domingo, salgo temprano , alrededor de las 7 de la mañana, y voy alternando correr a mi manera , y caminar a mi manera, desde la calle Alfonso El Sabio, por la calle Raspeig, seguir por la calle La Huerta, continuar hasta el exterior del Parque Lo Torrent, y así incorporarme al carril bici, o mejor junto al carril bici , otras veces por el carril bici, hasta un poco más allá de la rotonda donde está la salida a San Juan de Alicante, y vuelta a casa. Y es apasionante como va llegando el día, con esa increíble luz mediterránea, que inunda de acicate y desafíos nuestras vidas.

Pero como soy observador, me anima contemplar los compañeros y compañeras de viaje, que son los CICLISTAS, y pienso y reclamo, que tiene que cambiar la LEY, para que sus vidas no corran peligro, por aquellos que salen a la carretera, sin pensar en los demás, esos que de forma inconsciente se atreven a desafiar la vida de los CICLISTAS, con su forma de saltarse el respeto, el civismo, y el sentido común. Y para eso, me uno a los que reclaman el cambio de la LEY, para que les haga reflexionar, que antes de subir al coche, cuenten hasta tres, para no poner en peligro la vida de los CICLISTAS, porque tengan muy claro que una LEY JUSTA se le va a aplicar, en todas sus consecuencias. Esa es la reflexión, que tienen que tener que hacer, sin ningún tipo de dudas ni excusas, ni atenuantes.

Pero también observo que en las canalizaciones junto al carril bici, en muchos tramos, es casi un basurero, donde se acumulan matorrales, y ramas, y basuras, que casi ocultan el contenido de las mismas. Y me lleva a pensar, que todo lo que se ha hecho para que el agua circule libre, al no ser capaces de mantenerlo limpio, en algún momento puede hacer inservible su uso. Así que me atrevo a exigir, que se mantengan limpios y despejados, porque alguna vez, cuando la naturaleza los ponga a prueba, va a ser demasiado tarde.

"Pienso y reclamo, que tiene que cambiar la LEY, para que sus vidas no corran peligro"

También observo que dentro del carril bici, tenemos que aprender, y yo el primero, a convivir los peatones caminando o corriendo, con los ciclistas, porque si bien es cierto que el CARRIL BICI, en mucha, es decir la mayor parte de su recorrido, hay que compartir espacio, no queda otra que aplicar el sentido común, y no otorgarse más derechos que los demás, lo que conlleva a ser precavidos, sensatos, y ciudadanos libres y responsables.

Y en este punto, seguro que el asunto de los CICLISTAS y LAS CICLISTAS, que madrugan, y van por las carreteras abiertas al tráfico, que lo mismo que exijo las aplicación de una LEY JUSTA, para que los automovilistas no pongan en peligro sus vidas, que ellos y ellas, tomen conciencia, que no pueden ponerse en peligro con sus aptitudes y conductas irresponsables.

Así que, toca ganarse la batalla de la pacífica convivencia, entre PEATONES, CICLISTAS Y CONDUCTORES, para que prevalezca el sentido común, y el respeto a la convivencia, y a las normas que nos hemos dado, y que tenemos que seguir trabajando para que estén a la altura de los desafíos que nos plantea el futuro día a día.

En definitiva, cuando salga las tempraneras mañanas de los domingos de cada semana, encuentre paso a paso, motivos para creer, que se mejora y respeta el paisaje, y sobre todo que se mejora la serena y pacífica convivencia en el carril bici, en la carretera, bajo la luz mediterránea que cubre nuestra andadura.

Lanzo estas reflexiones para que nos animen a pensar seria y serenamente, y a mí el primero, que la convivencia en el carril bici, en la carretera, y en la vida, no es posible, si no tenemos meridianamente claro, que hay unas leyes, desde la libertad y la tolerancia, que nos hemos dado, y que tenemos siempre que respetarla, incluso sin estar de acuerdo totalmente con ellas, y aplicarlas, y al mismo tiempo , trabajar en el sentido común y solidaridad a nuestras vidas cada día.