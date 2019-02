Por la igualdad y la alegría: todas al 8M

Este 8M el movimiento feminista vuelve a convocar una jornada de huelga y movilizaciones para seguir construyendo una sociedad más justa e igualitaria, donde las discriminaciones y violencias que sufrimos las mujeres a diario desaparezcan.

A pesar de las mejoras que las mujeres hemos conseguido en las últimas décadas, hay que recordar que el trabajo doméstico, el cuidado de los menores y la atención de las personas mayores sigue recayendo fundamentalmente en nosotras. Esto nos obliga o bien a tener jornadas de trabajo doble, la laboral y la doméstica, o bien a abandonar nuestros empleos para dedicarnos a estas tareas. Esta situación tiene como consecuencia que el nivel de carga que soportamos las mujeres que trabajamos sea enorme y que nos lleve a escoger entre el mundo laboral o el familiar mientras llega la ansiada conciliación.

Está demostrado que es mayor el número de mujeres que acceden a estudios universitarios, obtenemos mejores calificaciones y acabamos las carreras en el tiempo estipulado, pero a la hora de incorporarnos al mundo laboral nuestras condiciones son peores. Nuestros salarios son hasta un 30% inferiores a los de nuestros compañeros, nuestros empleos son más precarios y tenemos más dificultades para acceder a puestos de responsabilidad, pues se nos ponen más trabas y se nos exige más. Asimismo, el paro entre nosotras también es mayor, un 56% de las personas desempleadas son mujeres y a la hora de jubilarnos nuestras pensiones son inferiores a las que reciben los hombres o inexistentes, pues a lo largo de nuestra vida nos hemos visto obligadas a elegir entre la vida laboral o familiar, eligiendo en la mayoría de casos la segunda opción por lo que nuestras cotizaciones han sido menores.

A estas situaciones hay que añadir otros tipos de violencias que padecemos a diario, pues la mayoría de las mujeres caminamos con miedo por las calles de nuestras ciudades de noche. Si eres mujer, sabes bien de lo que te hablo, ese miedo que camina con nosotras junto al teléfono móvil en una mano y las llaves en la otra, hasta que cierras la puerta de casa y envías el mensaje “estoy en casa”.

A diferencia de los hombres, somos nosotras las que estamos expuestas a sufrir una agresión sexual, no piensen que exagero, pues en los seis primeros meses de 2018 se denunciaron 788 agresiones, lo que supone una violación cada 5 horas y media, más aquellas que no se denuncian por miedo o vergüenza. Y eso no es todo, ya que después de una agresión sexual las mujeres debemos soportar no solo el ser juzgadas públicamente, sino también las sentencias que justifican dichas violaciones o que se niegan a llamar a las cosas por su nombre, como ha sucedido en el caso de la manada. Eso por no hablar de los asesinatos machistas. En los últimos 15 años han sido asesinadas casi 1000 mujeres en España y en lo que va de año esta lacra ha acabado con la vida de 14 mujeres. Por ello, no podemos seguir calladas y mirar hacia otro lado.

Esta realidad es inaceptable e intolerable. Por eso nos indigna escuchar al líder del PP Pablo Casado haciendo propuestas que suponen una limitación de los derechos de las mujeres o a VOX pidiendo en Andalucía que se haga una lista negra de las personas que trabajan ayudando a las mujeres maltratadas.

Estamos cansadas de ser tratadas como objetos de los que obtener un beneficio. Ni nosotras ni nuestros cuerpos somos mercancías de las que pueda beneficiarse un tercero. Somos libres, diversas y estamos unidas, por eso contamos contigo este 8 de marzo porque juntas somos más fuertes.