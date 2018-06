Política actual y movimientos sociopolíticos

Inverosímil, a mi entender, resulta la escasa influencia que para los medios de comunicación, también para la mayoría de la política que no sea intraparlamentaria, han tenido las múltiples movilizaciones sociales que se han dado en el tiempo que ha durado la permanencia en el poder del gobierno del PP. Dichos movimientos han contribuido a configurar la forma de entender la política y el tiempo político que nos ha tocado vivir. Entiéndase por escasa la casi inexistencia, la falta de visualización, de tales movimientos sociales en los debates de cualquier medio de comunicación pre y posteriores a la moción de censura que ha dado el poder a Pedro Sánchez desbancando del mismo a M. Rajoy.

Sin embargo dichos movimientos, plataformas o iniciativas tienen un denominador común: despertar una conciencia ciudadana forzadamente anestesiada por el poder, estableciendo un contrapoder real y presentándose como una alternativa que puede enfrentarse a los actuales poderes desde la perspectiva de acuerdos estables, trasparentes y democráticos que canalizan la indignación popular.

Por lo tanto debemos permitirnos, gracias también a los citados movimientos sociales, políticos y culturales, imaginar un escenario de cambio constitucional en los próximos años que vendría impulsado y controlado por la sociedad civil y no por las mismas élites políticas en los que dicha consigna de cambio solo es un pacto con la repetición de algo conocido y censurable. Movimientos que en la actualidad han sido capaces de articular un discurso que no tiene por qué relacionarse del todo con el ciclo político en curso y que han sido impulsores de estrategias de consenso independientemente de colores, querencias o pertenencias políticas. Evidencia de lo que digo es la existencia, por ejemplo, de la PAH, del PACMA, de la MERP, de las distintas Mareas (sanidad y educación) o de Recortes-Cero mismamente, este último bien a través de manifiestos en los medios de comunicación escritos de este país, bien poniendo de moda y en boca de muchos políticos la expresión “redistribución de la riqueza”. También generando un frente amplio de unidad amalgamando una serie de sociedades, asociaciones, y ciudadanos de todo tipo y condición que son la muestra evidente y palpable de lo que defiendo. El fin último de cualquier movimiento social, político o cultural progresista es seguir cuestionando la situación política sobrevenida de estructuras conservadoras como forma de obtener un cambio cuyo epicentro sean las instituciones democráticas representativas.

Pero parece ser que el mérito del cambio deba atribuirse simplemente a los partidos políticos al uso. Merito, en todo caso, regido por las necesidades interesadas y coyunturales de cada uno –véase PNV, PDeCat, Compromis y UP apoyando al PSOE- incluso algunos estando totalmente ausentes de la calle. Esta lejanía, esta falta de reconocimiento y calor político hacia la ciudadanía movilizada - reconozco que no es el caso de Compromis- podría suponer en el nuevo gobierno de Sánchez un distanciamiento de sus problemas realizando simplemente algunos gestos y algunas concesiones de tipo simbólico en materias que afectan de forma grave a los ciudadanos de este país, mientras en lo esencial se seguiría por el sendero que conduce, vía neoliberal, a la exclusión social, laboral y económica, que tanto daño ha causado y causa. Bruselas no ha tardado en exigir a España nuevos ajustes por valor de unos 14.000 millones de euros y me temo que tal ajuste habrá de salir de una subida de impuestos y nuevos recortes a pensionistas, parados, sanidad, educación y prestaciones sociales, o siendo imaginativos de un impuesto a las tecnológicas, y puestos a pedir ¿por qué no de una reforma fiscal progresiva o de una banca nacionalizada? ¿Quién sabe hasta dónde puede llegar el atrevimiento político? Sin embargo si alguien espera una especie de milagro, barrunto que este no se va a producir. Pedro Sánchez velará por los intereses de la clase dominante y mientras hará unas cuantas concesiones con la mano izquierda para desorientar - enésima vez- a los desprevenidos mientras gobierna con los presupuestos del PP, no sólo por comprar a un PNV acariciado y mecido por sus propios fueros y conciertos económicos, tanto como por su desprecio a Ciudadanos, sino también por cierta comodidad y conformidad con ellos y la esperanza en el desbloqueo de la cuestión catalana. Ya conocemos al PSOE: uno de los principales gestores de las políticas neoliberales del régimen del 78 desde la llegada de la democracia. Sánchez no solo se ha encadenado a los Presupuestos de Rajoy sino que ha recalcado ante la UE su sentido de estado aceptando el límite de déficit impuesto, cuestión que le amarra a las normas, a las instituciones y al sistema político y social que son responsables de la miseria, del paro, de la precariedad laboral y de los desahucios y la degradación de la educación y la sanidad públicas y el deterioro del medio ambiente.

Por eso, la movilización cuando gobierna esta izquierda -dicen renovada pero con las mismas trazas de siempre- no debe menguar, sino aumentar, hacerse más presente y más fuerte. Nuestro voto, junto con el de millones de personas, que nadie se equivoque, es un no a Rajoy más que un sí a Pedro Sánchez. Hay que transformar el entusiasmo generado por el derrumbe de M. Rajoy y su PP en fuerza organizada, en movilización y en un programa de cambio real que trasforme definitivamente la vida a través de una política y una economía cercanas al servicio de la ciudadanía.

Sánchez no debe olvidar ni a sus a sus votantes ni al resto de ciudadanos movilizados y esperanzados en la nueva trayectoria política. Tampoco debe olvidar las reglas éticas de la buena gobernanza ni, por supuesto, desconocer el carácter y los resortes parlamentarios de nuestro sistema político. Y por último jamás debe ningunear el poder de los movimientos sociopolíticos y culturales. Si aceptamos de momento pulpo como animal de compañía aquellos que pertenecemos a determinados movimientos del tipo descrito hemos de tener prontas y preparadas nuestras reivindicaciones y reclamaciones hacia ese progresismo aparentemente renovado, publicitado y en espera de cumplimiento, por si el mismo solo es una especie de trampa, un instrumento de control, para contener el descontento social actual.

La facilidad con que buena parte de la población española ha acogido a este tipo de movimientos “de frente amplio” no solo está en el hartazgo sino en la esperanza que representan. Si la meta, como antes decía, es la transformación de la sociedad, ningún movimiento social, sobre todo progresista, puede caer en la trampa del corto plazo y debe establecer una táctica más prolongada en el tiempo. Táctica que debe pasar por demandar todos los cambios, que no reformas, posibles al nuevo gobierno de Sánchez. Es evidente en dicho sentido la derogación de la regla de gasto de Montoro, la de la Ley Mordaza, la de la Reforma Laboral y la Ley Hipotecaria, entre otras. Es imprescindible y urgente dotar de medios y presupuestos, definitivamente, a la Ley de dependencia y las pensiones y luchar por recuperar la sanidad y la educación pública aparte de dotar la lucha contra la violencia machista y el I+D+I, la ciencia y el medio ambiente.

Pero debemos establecer, ya lo hicimos por nuestra parte, un programa de reivindicaciones y movilizaciones desde el primer día -los pensionistas son ejemplo- insistiendo, por nuestra parte, en explicar la necesidad de esa movilización unitaria en todo el Estado. Unidad por nuestros derechos sociales y democráticos. Unidad ante la falta de alternativa y ante la presión de la burguesía like-conservadora. No vaya a ser que al final tengamos que repetir aquella consigna, mantra, lema o evidencia que ya se hizo famosa y que rezaba que “el PSOE y el PP la misma mierda es”.