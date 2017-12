Estimada/os pensionistas, hace algunos años nuestro fondo de pensiones nacional (o sea el que nos gestiona el Gobierno), estaba súper saneado con muchos millones de euros en ese fondo, pero nos hemos ido enterando por los medios de comunicación que poco a poco esos millones, que deberían ser intocables, nuestros insignes gobernantes les han ido dando mordiscos para ir tapando sus trampas. Hasta tal punto que estos últimos años casi no quedaba nada.

Pero estamos terminando 2.017 y vemos que ya sí es verdad que no queda nada, han tenido que pedir un crédito para poder pagarnos a los pensionistas este mes y la paga extra, puesto que los últimos millones que quedaban en el fondo, los han gastado para comprar la deuda pública que ellos mismos han puesto a la venta.

Intolerable sería la palabra a aplicar, pero yo creo que hay otras que les define mejor… caraduras, lladres y sinvergüenzas… y algunas más que me callo pero que todos estamos pensando.

"Han tenido que pedir un crédito para poder pagarnos a los pensionistas este mes y la paga extra"

El fondo de pensiones, como dije antes, debe ser intocable, es un dinero que hemos ido pagando entre todos durante muchos años de nuestra vida laboral… y no se debería tocar, ya le pegan ellos su mordida de antemano.

Pero para nuestro gobierno (habría que decir desgobierno), estas y otras cosas que nos atañen a los currantes de a pie les importa un comino, con tener ellos asegurados sus buenos sueldos, el que algunos no tengan para comer o para pagar la hipoteca, les da exactamente igual.

¿Cómo pueden tener tanta cara dura de ver en las noticias y en la calle a gentes que no pueden dar de comer a sus hijos, mientras ellos tienen varios inmuebles a cual más caro, sueldos de película (como si fueran futbolistas famosos) y dinero en los paraísos fiscales)… sí… ya sé lo que vais a decir… que todos no son así… y yo os digo… porque no pueden, que si pudieran meter la mano ya veríais.

Esto es lo que tenemos en nuestra España… ahora vas y los votas… pero a la p… calle.

Termino cada vez más cabreado diciendo lo de siempre…que Dios nos coja “confesaos”.