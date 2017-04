Otro accidente en Sol y Luz

El sábado en el cruce de Río Duero con Río Júcar un conductor se saltó el STOP pegándole al otro vehículo y mandándole contra los pivotes de la acera rompiéndolos y quedando bajo el coche. El matrimonio fue llevado por familiares al hospital y los coches por la grúa. El cruce estaba bien señalizado pero nadie lo respeta, como pudieron comprobar los agentes de atestados que se lo comentaron a un vecino. Si estando ellos no paraban, qué pasará cuando no están.

Estas dos calles, Duero y Júcar, son muy conflictivas en cuanto a tráfico. Llevamos muchos años con este problema. Hace unos meses le tiraron la valla a un vecino. Varias veces el vecino de Júcar, 3: una se metieron dentro. En una reunión la concejala de tráfico sobre la señal de Río Duero para que no pasen los camiones de más de 7,5 Tn, se le comentó y el 27-03-2017 se ha registrado en el ayuntamiento lo siguiente:

La entrada a San Vicente en determinadas horas es muy complicada.

Los coches que vienen de Alicante por C/Alicante, se mente por C/ Cottolengo, siguiendo por rotonda Sol y Luz, c/ Río Tajo, Río Duero y Río Júcar, terminando en C/ Turia.

Nos encontramos también a los que vienen por Villafranqueza y variante Sant Juan, que hacen el recorrido siguiente: Variante, rotonda Sol y Luz, C/ Río Tajo, Río Duero, Río Júcar y finalmente C/ Río Turia.

Los vecinos que se meten por estas calles para evitar aglomeraciones, son principalmente los residentes en la zona de Lo Torrent, C/ La Huerta, etc. Para salir de San Vicente toman las mismas zonas.

Pues bien, nosotros proponemos ampliar C/ Turia hasta la carretera de Villafranqueza con una rotonda, que se pueda subir y bajar por la C/ Turia. La respuesta del ayuntamiento no podía ser mejor, pronto nos darán información, pero lo quieren hacer, suponemos que esto será suficiente, porque rotonda y “guardias tumbados” no puede ser. Cada vez llueve menos veces, pero cuando lo hacer son trombas y la rotonda y el “guardia tumbado”, no deja bajar el agua y se llenan los chalets de agua. Tendríamos que poner semáforos, esperamos no sean necesarios.

Para terminar, pedir por favor respeten el STOP. Es una calle de paso de los niños al colegio y los papás y mamás salgan de casa antes. Estáis todos los días muchos de ustedes saltándose el STOP. Lleváis unos cuantos accidentes y en el coche lleváis niños. Las prisas no son buenas y menos en una calle que se parece más a una carretera por el tráfico que hay en determinadas horas.