Obituario - Encarnación Antequera Estevez

1 de junio de 2017 (95 años)

“Sin Cristo no sabemos qué es la vida ni qué es la muerte”

Querida Encarna, has emprendido un largo viaje y no hay viajero sin maleta, la tuya está llena de cariño, comprensión, ternura. No pesa, es ligera como brisa de primavera.

Eras alegre, sencilla, humilde, servicial y conquistaste el cariño de todos, amigos, vecinos, jóvenes, ancianos…

Has cruzado la senda de estrellas que te conduce al cielo, donde con los brazos abiertos y amplia sonrisa, te espera tu esposo Miguel que tanto te ama. Junto a él, de nuevo, serás feliz eternamente ante la presencia de Cristo y su Santísima Madre.

La muerte desemboca en la corrupción del cuerpo, muestra de la fragilidad y pequeñez humana, más el alma va a Dios, su Creador.

El mundo ha cambiado demasiado rápidamente, pero eso no nos ha hecho más sabios ni más felices. Solo el recuerdo de los que queremos y han formado parte de nuestro mundo nos reconforta.

Llenaste de amor la vida de tus hijos Encarnita, (Cuqui para los amigos) y Primitivo Ángel-Miguel; eran para ti el don más preciado que Dios te diera.

Tus nietos y biznietos con su cariño y dedicación dieron sentido a tu existencia.

Reactivar el pasado tiene un efecto positivo en nuestra mente y, mucho sentido.

Permítenos intentar recuperar por unos instantes aquellos momentos en que nos sentimos plenamente a tu lado.

Tu sonrisa, el timbre armonioso y enérgico a la vez de tu voz andaluza, tu cálida mirada no desaparecerá nunca de nuestros ojos.

Has dado testimonio de una vida entregada a los tuyos para hacerles felices, y has llegado al final de tus días con la satisfacción de lo vivido junto a ellos, mostrando que todo sacrificio mereció la pena.

Después de haber tejido el día y la noche con buenas obras, permítenos alabar tu laboriosa conducta como madre.

Inculcaste a tus hijos, la honestidad, el trabajo y, una conducta intachable con sus semejantes; tu ejemplo les sirvió de guía.

Las lágrimas en las puras pupilas de tus nietos y biznietos reflejan que son dueños absolutos de tus besos, abrazos, ternura.

Ellos serán la fuente que mane el agua cristalina del recuerdo de tu persona.

Jamás te olvidarán fue mucho lo que recibieron de ti; eres muy importante para ellos.

En la soledad, en el silencio, es donde mejor se oye tu voz Encarna y, allí la buscamos los que tanto te amamos, porque allí es más fuerte tu presencia.

Mi despedida hoy está en los vasos del poeta:

“Devuélveme aquellas niñas

de aquello ojos de ayer”

… filtra en mis secas pupilas

dos gotas frescas de fe”

Espero y deseo que nuestro reencuentro en la eternidad sea tan hermoso como fue nuestra convivencia en la tierra.

Descansa en paz, lo mereces

Mª del Carmen Ferrándiz