No ha entendido nada…

Hace sesenta años, el 4 de junio de 1958, el General De Gaulle empezaba su discurso por un sonoro “- Je vous ai compris!” (Os he entendido). Al día de hoy, el actual Presidente de la republica francesa debería empezar su discurso por un más discreto “-No he entendido nada”, porque la única cosa clara en la actual crisis francesa, es que Emmanuel Macron no se entera de nada. La única cosa que parece haber captado es que los chalecos amarillos constituyen un gran peligro para su presidencia accidental y que tiene que hacer algo, pero no sabe qué.

Macrón no se veía Presidente, como en su tiempo le pasó a François Mitterrand de quien la cara de sorpresa al ver los resultados electorales era todo un poema y, frente a la situación actual, no tiene capacidad de respuesta. Es un colegial que no ha estudiado delante de la hora blanca de un examen; está perdido. Su tentativa televisiva de tranquilizar las masas con la promesa de un aumento de 100€ del sueldo mínimo ha tenido el mismo efecto sobre los manifestantes que la caída de una pluma en la espalda de un elefante. Tres franceses de cada cuatro consideran legitimas las peticiones de los chalecos amarillos y, por ello, el movimiento es cada vez más popular. Anuló el aumento de la tasa sobre los combustibles y ofreció otras medidas pero lo hizo mal, poco y tarde. Haga lo que haga ahora, siempre estará mal porque los chalecos amarillos están totalmente opuestos a su política. Cuando has prometido ser el primer Presidente que no cederá a la presión de la calle y haces de esto tu marca personal, la marcha atrás de la pasada semana es una forma de demisión. Está acostumbrado a tratar y hacer chanchullos con sus colegas de todos los partidos, pero no se ha dado cuenta de que los chalecos amarillos no son de ningún partido y de todos los partidos. Más allá de las reivindicaciones, los partidarios del movimiento se reúnen en el rechazo a los partidos, sindicatos e instituciones existentes que les parece incompetentes para responder a sus necesidades básicas. Son ciudadanos hartos de que se les tome el pelo y, lo que es peor, que se le toque la cartera. Cada grupo tiene reivindicaciones diferentes pero rechazan toda jerarquía, se citan por las redes sociales para bloquear carreteras, colegios, aeropuertos, fábricas, autopistas o manifestar los sábado en cualquier sitio. Piden una repartición radical y equitativa del impuesto, quieren otro sistema donde los ricos pagarían más y los pobres menos, y esto, Macron, que es el Presidente de los ricos, no lo puede entender. Tendrá que restablecer el impuesto sobre la fortuna, aumentar salarios y pensiones centenas de Euros al mes y si sigue con su política actual, los chalecos amarillos quedaran sobre sus posiciones porque nadie les manda. Macron está arrinconado.

El periódico El Economist dice que el principal error de Macron ha sido de creerse un dios o un monarca cuando es un simple político al servicio del pueblo soberano en una democracia que impone un debate permanente hacia el compromiso. Macron se junta al clan de los dirigentes europeos debilitados por su política interior: Angela Merkel sobre la cuerda floja en su país, España, Portugal e Irlanda con sus gobiernos minoritarios, Italia con su coalición explosiva, Los Países bajos gobernados por un cuadripartito cojo y Austria con la extrema derecha en la coalición al poder. Un panorama que permite augurar una nueva y próxima crisis de la Zona Euro al lado de la cual el Brexit parecerá una broma.

En esta quinta republica en vigor en Francia desde 1958, el jefe del Estado suele sufrir un desgasto rápido después de su accesión al poder. Como sus predecesores François Hollande y Nicolás Sarkozy, Macon es victima de las mentiras proferidas durante la campaña electoral. Solo le costó unos meses a los electores para darse cuenta del engaño, lo que parece dar la razón a mi abuelo que me aconsejaba votar siempre al que menos promete, porque “es el que menos te engañara”.

Después de su “victoria” en las urnas de 2017 (no podemos olvidar que, en la primera vuelta, Macron solo obtuvo 24% de los votos frente a los 40% reunidos por extrema derecha y extrema izquierda), Emmanuel Macron, en su inconmensurable megalomanía, se consideraba interlocutor europeo y contrapeso progresista, ecologista e internacionalista de su homologo megalómano de la casa Blanca, cuando, con el tiempo, se ha convertido en el ridículo Presidente de las burlas y los insultos a su propio pueblo. Ahora, no sabrá si rendirse o demitir. Creo que demitir sería lo más sensato.