Mi vida… “por los aires”

Son las 8.30 a.m cuando llegan al centro. Danyelly me ha dicho que vendría con el uniforme. Me apena que en las fotos no pueda salir porque no tiene el permiso de su empresa para imagen pública del uniforme…qué pena! Imaginaba que Chriztian también lo llevaría pero pronto recuerdo que no, porque tiene luego una reunión con su mentora de TFG, así que no será posible.

Puntuales. La verdad que el uniforme de ella llama la atención: gorrito color vino del que sale una especie de fulard blanco que rodea su rostro y se descuelga por su hombro. Elegante.

Muy elegante. Traje de chaqueta, por la que asoma una blusa de pespunte granate, con falda de tubo. Zapatos de tacón negro.

Pelo recogido a la nuca y un maquillaje básico, salvo la pintura de los labios color granate intenso (curiosamente, los labios bien pintados es parte del uniforme).

Les llevo a la sala donde tendrá lugar la charla: Mare Nostrum.

Allí preparan una presentación en Power Point que acompañará lo que vayan contando.

Tras unos minutos, alumnos de 3º y 4º de ESO van llegando y ya noto que les atrae ver tan de cerca algo tan de verdad. Lo que están viendo no son fotos de un tríptico, ni tampoco es la presencia de un representante de la compañía llámese “X” que viene a venderles el curso tal y a contar bla bla bla…NO!...los que hoy han venido son los auténticos, los de verdad, los que están viviendo en sus carnes los sabores y sinsabores de esta profesión…y empiezan a hablarnos de sus viajes por todo el mundo; de experiencias muy gratas que han vivido y también de la parte más dura, la preparación por la que han tenido que pasar y toda la formación que han recibido para llegar adonde están.

Nos cuentan que tras unas pruebas de selección y tras llegar a la “final interview”, es la empresa la que se encarga de costear la formación de sus futuros trabajadores. Se encarga al 100%...¡y esos son muchos miles de euros!!! Claro está que cuando una empresa se responsabiliza de la formación de sus trabajadores, quiere lo mejor de ellos, así que nos explican la constante preparación en exámenes y pruebas a los que están sometidos. Nos dicen que ante cualquier situación el avión no se para, como cualquier otro medio de transporte, y se baja a la persona enferma, o a la persona que está causando disturbios...todo ocurre en el aire y allí hay que actuar con rapidez y serenidad. ¡Uf! Visto así,, es verdad que hay que ser un auténtico profesional.

Nos hablan de vuelos de entre 4 horas a 24h. Nos enseñan dónde duermen en esos vuelos tan largos. Vemos fotos de los aviones por dentro...¡guau! ¡hasta llevan un bar! Y nos enseñan fotos de lugares a los que todos soñamos ir ¡y muy pocos lo consiguen! Nos cuentan también los famosos que van en esos vuelos. Kriztian recibió la semana pasada a Casillas, nuestro ex-portero de la selección. Y empiezan a contar anécdotas. La que más nos llama la atención: “en un mismo vuelo estaban ocurriendo dos situaciones extremas: en la “nariz” del avión (así se refirió a la parte delantera) se atendía a una mujer que estaba dando a luz, mientras que en la cola, se estaba realizando una RCP a un hombre que había sufrido un infarto y luchaba entre la vida y la muerte”. ¡La cara de nuestros alumnos era para verla! Me gusta mucho la parte en la que les cuentan que el aspecto físico es algo tan importante como la formación. A ver, me explico: nada de tatuajes, ni piercings...completamente prohibidos.

De hecho, hay gente con una preparación impecable, que han de esperar a pasar por el láser y quitarse los tatuajes que estén a la vista. Igual ocurre con los piercings: prohibidos. Y comento esto porque aquí en nuestro colegio tenemos unas luchas tremendas con alumnos que insisten en llevar estos “atrezos”. Les explicamos que así consta en nuestro Reglamento de Régimen Interno: no están permitidos porque no forman parte del uniforme.

Y es entonces cuando las tres profesoras que escuchábamos la charla, Piedad, Elisa y una servidora, asentimos... ahora sí que tenemos alumnos que escuchan…que hacen preguntas interesantes…los ves nerviosos en sus sillas y oyes algún que otro comentario en positivo. Sí. Les gusta. Les está entrando todo por cada poro de su piel ...¡veo chispas en sus ojos!...¡saltan de sus sillas!...¡objetivo cumplido! Y estamos convencidos de que algunos de nuestros alumnos, de los que hoy estaban ahí sentados, con la boca abierta viendo y escuchando lo que Danyelly y Krisztian les contaban, soñarán con su vida... “por los aires”.