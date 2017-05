Mi opinión sobre el cuatripartito

En el pleno del Ayuntamiento del día 26 de abril y en el turno correspondiente a las preguntas de los vecinos, tuve ocasión de manifestarme contra lo que estaba sucediendo en nuestro Ayuntamiento desde hace ya varios meses.

Mostré mi desacuerdo, por no decir indignación de la situación a la que ha llegado nuestro célebre ya, cuatripartito.

Asistí , en su día, a la firma del pacto en la sede social de Podemos, y tuve oportunidad, además de felicitarlos por el acuerdo, advertirles que iban a tener problemas pero que debían solucionarlos de puertas adentro, hablando, limando asperezas. Todo el mundo era feliz aquel día. ¡Hombre, Luís, ya verás cómo no!, me dijeron varios líderes.

Pero, ¡Ay amigo! De pronto aparecieron personas que para nada estuvieron aquel día feliz y a las primeras de cambio, léase retirada de confianza de la Concejal de Sanidad, recurre el partido del Sr. Alcalde, o sea, PSOE, al diario Información y por supuesto a nuestro Raspeig.

A muchos nos crujieron los huesos, ya bastante castigados por la edad y me dije, y como yo, todo el mundo con los que comentara tal veleidad: Se acabo lo que se daba. ¡Que poco dura la alegría en la casa del pobre! (Sin retintín, eh?).

La historia, en parte, ha vuelto a repetirse. Recuerdan, ¿no?. Hace casi 20 años se perdió el Ayuntamiento por culpa de personas que, aun hoy, siguen en candelero. Ahora se ha pasado de tener mayoría, a estar en minoría porque, otra vez, no se han hecho bien las cosas.

Alguno me achacará que la tengo tomada con el PSOE. Nada más lejos de la realidad. Ha sido mi partido desde que se nos permitió votar y en las elecciones municipales del 2007, si hubiera querido, hubiera sido concejal de nuestro Ayuntamiento, a donde me quería llevar mi amigo Rufino Selva. Y no acepté porque yo soy un hombre libre, lo he sido siempre y no voy a perder mi libertad por un sueldillo que al fin y al cabo no necesito.

Mi lealtad con dicho partido duró hasta que consintieron que con las preferentes nos robaran nuestros ahorros de toda una vida, sin decir esta boca es mía. Y tampoco he votado al PP porque, cuando les tocó mandar, no movieron un dedo para arreglar el robo descarado que nos estaban haciendo los bancos y cajas de ahorro y que a cambio, tenemos papeles, léase acciones, que valen la mitad de lo que nos robaron.