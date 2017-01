Los presupuestos del estado

Estamos ante un nuevo-viejo gobierno con aprobaciones de subidas de impuestos, unos abiertamente y otros camuflados, pero ante todo con una cuantiosa subida del coste de vida para los de siempre los que estamos superviviendo como podemos.

Se prevén unas subidas salariales por convenios de alrededor del uno y medio por ciento 1,50%, las pensiones un cero veinticinco por ciento 0,25% (ya varios años consecutivos) y el coste de vida disparado sobre el cuatro por ciento 4%

Con estas premisas los sabios mandatarios del gobierno nos quieren hacer creer que España va a mejor, que van a crear 500.000 puestos de trabajo (ojalá fueran ciertos) y una larga ristra de desatinos que no se los creen ni ellos mismos.

Pero como siempre esta gran cantidad de políticos que tenemos en España, (sabemos que es el país que más cargos públicos tiene del mundo), siguen ahí en sus poltronas incluso subiéndose el sueldo descaradamente, sin importarles la economía del país por mucho que cacareen en los medios de comunicación. Sin importarles las personas que no tienen para comer en sus casas (los que tienen casa, no como ellos que tienen varias), ni para pagar el agua y la luz, etc.

Con el sueldo de cualquier político se podrían pagar varios de los sueldos de los que cobran otras personas, que no les llega para final de mes.

Entonces la solución está clarísima: eliminar políticos, rebajarles los sueldos y “otras prebendas” y arreglar la pobre economía de España… por eso de que… España somos todos… bueno todos ELLOS, los de abajo no contamos.

Ante este claro dilema habría que ponerse las pilas y exigir una España de verdad… PARA TODOS.

Y termino como siempre ante estas irregularidades que legalizan nuestros políticos… que Dios nos coja “confesaos”.