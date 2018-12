Los políticos que tenemos y una reflexión ciudadana para estar a la altura del país que merecemos

Es hora de la reflexión desde dentro y en conciencia de los ciudadanos y ciudadanas de este país, y decir ¡¡BASTA YA!! a los POLITICOS, que no solo no están a la altura, sino manchan y humillan con su conducta este hermoso país que tenemos. Aunque justo es decirlo los hay que trabajan con pasión y honradez, pero la situación les supera.

No sólo no tienen sentido de estado, es que no conocen la verdadera tolerancia, el respeto, y el más elemental sentido común.

Reflexionemos serenamente, y en las próximas elecciones de 2019 ,GENERALES, EUROPEAS, LOCALES Y AUTONÓMICAS , NO VOTEMOS A NINGUN PARTIDO, PAPELETAS EN BLANCO, que se queden solos , que tengan que abandonar y marcharse del PARLAMENTO , DEL SENADO, DE LOS PARLAMENTOS AUTONOMICOS, DE LOS AYUNTAMIENTOS, que no merecen representarnos. TODOS TIENEN QUE IRSE A CASA, para que aprendan de una vez la lección.

Cuando vean y sientan en su conciencia, QUE VOTAMOS EN BLANCO, EN UNA MAYORIA APLASTANTE, entenderán el mensaje, y empezarán a tomar conciencia, de lo transcendental, que tiene que ser su cambio.

"No sólo no tienen sentido de estado, es que no conocen la verdadera tolerancia, el respeto, y el más elemental sentido común"

Es el momento, sin perder la calma y la convivencia en la democracia que nos hemos ganado a pulso, de cambiar de una vez esta historia de egoísmo, de conspiración, de falta de liderazgo, y de pérdida del sentido de estado, y con nuestra negativa a votar a los partidos políticos, obligarles a rectificar a tiempo. Para que sientan que NO MERECEN REPRESENTARNOS en las circunstancias actuales, que es necesario, con libertad, humildad y responsabilidad, replantearse como se trabaja por el país en todos los sentidos, y siempre, pensando que lo que le da legitimidad de ser político , es el bien común, en el que todos y todas tengan cabida.

Si la mayoría del pueblo no vota a ningún partido, porque vota en blanco, el resultado de las ELECCIONES no tendrá más que una interpretación, les estamos obligando a CAMBIAR, para ser dignos de representarnos.

ACUDIR A VOTAR, PERO VOTAR EN BLANCO, para que la democracia sigua bien viva. Y que los POLITICOS actuales que no merecen representarnos, NI EN EL PARLAMENTO, NI EN EL SENADO, NI EN LAS AUTONOMIAS, NI EN LOS AYUNTAMIENTOS, NI EN EUROPA, se vayan a casa, y reflexionen. No hay más camino que obligarles a replantearse el fondo y razón de ser de los PARTIDOS POLÍTICOS, para poder, y saber, y sentir, estar al servicio de los ciudadanos y ciudadanas, haciendo bien su trabajo, lo demás no tiene justificación, ni razón de ser.

HAGAMOS HISTORIA, acudamos a votar, con libertad y alegría, y VOTEMOS EN BLANCO, y demos de UNA VEZ ESA LECCION HISTÓRICA, pero con sentido común y pacíficamente, cambiar la HISTORIA DE NUESTRO PUEBLO Y DE NUESTRA DEMOCRACIA.

Si el PUEBLO ES SOBERANO, ahora, sin dudarlo, sin titubeos, sin excusas, DEMOS UNA LECCION AL MUNDO, como se puede en libertad y pacíficamente, CAMBIAR NUESTRA HISTORIA.

Ya está bien , que pisoteen nuestro VOTO, ya está bien de intereses partidistas, ya está bien de privilegios, de corrupción, de manipulaciones, de falsos ideales, de falsos mensajes, y dejemos plantados a los POLITICOS y POLITICAS, para ser capaces de acabar con esta crispación e intolerancia que no merecemos.

Es el momento que hablemos con nuestro VOTO EN BLANCO, para transmitirles, que ni un paso atrás en la recuperación de la sensatez, de la tolerancia, del valor de las ideas, y del trabajo honrado, sincero y humilde, en el que tienen que sentirse involucrados, en el camino de construir la historia, en libertad y con pasión, y que todos y todas rememos por el bien común. Y sentirnos orgullosos de ser y de vivir en ESPAÑA, con sus AUTONOMIAS, y sus idiosincrasias, y sus ciudades, y sus pueblos, y de aportar nuestro granito de arena, para estar dispuestos a dar lo mejor de nosotros mismos, por el futuro que construimos y desafiamos con ilusión cada día.

DESPIERTO DE ESTE SUEÑO,... y en reflexión serena y libre, pienso, y siento, que como ciudadanos y ciudadanas, somos LIBRES DE SOÑAR que podemos decidir, y que es hora, de cambiar la historia, y ser consecuentes pacíficamente de nuestro futuro. Y DE ELEGIR a quienes lo hagan posible, junto a nosotros CIUDADANOS Y CIUDADANAS, paso a paso. Y me pregunto ¿ES POSIBLE HACER REALIDAD ESTE SUEÑO?