Los políticos han de dejar de ser un problema para formar parte de la solución

En nuestro municipio cada vez son más las familias o que bien, están siendo víctimas de ejecuciones hipotecarias y se han visto desposeídas de sus viviendas o bien, por sus escasos o nulos recursos económicos están siendo obligadas a malvivir porque ni siquiera cuenta con la posibilidad de acceder a un alquiler social.

Ante este alarmante escenario y la escasa respuesta de otras administraciones, los Ayuntamientos somos las instituciones más cercanas a la ciudadanía, y, por lo tanto, tenemos la obligación de actuar para aliviar la preocupante situación de desamparo en la que se encuentran muchas de ellas.

Sr. Alcalde: tras más de 17 meses y un presupuesto total de un 1.200.000 euro, lo único que por ahora va a conseguir, es la adquisición de una vivienda de 75.000 euros. Ha eliminado del presupuesto de 2018 la partida que creamos en 2017 para conceder ayudas al alquiler de vivienda habitual.

Y, es más, difícilmente puede mantener una colaboración efectiva y productiva con la PAH con sus constantes e infundadas acusaciones públicas, contra la labor de este gran colectivo.

No ha estudiado ni explorado durante todo este tiempo y tras los estrepitosos fracasos en esta materia, entre otras, ninguna opción alternativa y nosotros como oposición le tenemos que hacer nuevamente su trabajo.

Ante su total incapacidad e inacción Sí Se Puede ha llevado a pleno dos mociones con el fin de intentar atajar o al menos paliar esta problemática, una en el mes de abril, en la que incomprensiblemente el grupo Compromís se abstuvo, para que se optara por la vía del negociado o compra directa de viviendas tal como establece la ley. Afortunadamente tal y como ha anunciado hace apenas poco más de un mes el equipo de gobierno en rueda de prensa optara por esta vía. Y otra el mes pasado, con el fin de impulsar la puesta en marcha de una bolsa de viviendas de procedencia privada (Banco Local de Vivienda Solidaria), tuteladas directa o indirectamente por el Ayuntamiento.

Con este Banco Local de Vivienda Solidaria, se ayudaría a paliar el problema del derecho a la vivienda y, además, permitiría dar las debidas garantías a sus propietarios, a través de la firma de un documento de compromisos mutuos y la posibilidad de aplicarles una bonificación de la cuota íntegra del IBI de hasta el 95%.

Para entenderlo mejor pondré un ejemplo: Una vivienda cuyo precio de alquiler sea de 450 euros, al formar parte de este Banco de Viviendas, se ofertaría a un precio inferior al de mercado, pongamos unos 350 euros. Con lo cual ya tendríamos una rebaja del precio. Si a esto le añadimos la posibilidad de optar a la subvención que viene concediendo la Generalitat Valenciana y que actualmente ronda entre un 40 o 50 % según las circunstancias económicas del solicitante, estaríamos hablando de un precio final de alquiler que oscilaría según los casos entre 210 y 175 euros. Pero es que, además, el Ayuntamiento aún podría complementar con subvenciones propias en casos de escasos o nulos ingresos estas ayudas con otro tanto montante, quedando el precio final todavía muchísimo más reducido. De esta forma fíjense las diferentes posibilidades que con estas medidas tendrían las familias de nuestro municipio, ya que bien podrían optar tanto a un alquiler asequible o a un alquiler social, con diferentes rangos de precios, según los casos, y a su vez se les ofrecería una serie de garantías e incentivos a los propietarios que decidieran ceder sus viviendas a este Banco.

Para Sí se Puede San Vicente del Raspeig, haber podido conseguir un consenso con todos los grupos municipales en un asunto de política social tan transcendente como la vivienda, es un gran logro no solo para todos los partidos políticos, sino para toda la ciudadanía. Ha sido un trabajo arduo y honesto y una manera de demostrar que con trabajo y voluntad otra forma de hacer política es posible. Una verdadera política donde el interés común no deja espacio a los egos partidistas. Aunque suene utópico, creemos que esta nueva fórmula de hacer política, es la única solución para redundar en el interés ciudadano. Podemos tener diferencias ideológicas, diferentes formas de ver las cosas, pero lo que tenemos que tener claro todos los partidos políticos y más a nivel municipal, es un objetivo común y no es otro que el bienestar ciudadano. El consenso es un instrumento político de gran utilidad. Es exigible que los políticos se pongan de acuerdo en asuntos que afectan al bien común, pero también en aspectos tan relevantes como las normas de nuestra convivencia y la enseñanza de las mismas. Se trata de asuntos que no convienen someterlos al vaivén de la contienda política, en aras de garantizar una cierta estabilidad.

El consenso debe ser fruto de la pluralidad y el dialogo, una forma de expresión de la voluntad colectiva, un estilo de conducir la política y lo político con miras a la construcción de una nueva sociedad, pero también, un instrumento preciso para dar respuesta a los problemas apremiantes que gravitan sobre nuestro municipio

Todos estos esfuerzos deben ir dirigidos a generar acuerdos inspirados en la necesidad de presentar una posición más o menos unitaria. Esto puede ser una buena enseñanza que, unida a la práctica diaria, muestre a la ciudadanía que la responsabilidad no está reñida con la política. Quizás así la ciudadanía comience a pensar que sus representantes dejan de ser un problema para formar parte de la solución.