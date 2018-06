Los pisos tutelados y el desafío de la enfermedad mental

Desde hace más de 26 años venimos, hablo en familia, viendo tan de cerca lo que representa en mi hija la enfermedad mental, que ha sido capaz de cambiar tanto nuestra vida, y sobre todo de quien la padece y sufre sus indescifrables e irreversibles consecuencias, que nada puede ser igual desde que sale a la luz.

Al mismo tiempo, te pone a prueba de tal manera, que si eres capaz de sobrevivir al desafío, eres más fuerte, hasta tal punto que superas retos, que pensándolos fríamente, no te sentías capaz. Te haces más fuerte, con tu compañera apoyándote sin fisuras, y eres capaz de aguantar hasta lo inimaginable, eso sí, el sufrimiento no hay quien te lo quite, pero se aprende a convivir con él. Y te sientes como ese árbol, que tiene raíces tan fuertes y profundas, que no hay temporal que se lo lleve por delante.

Jamás podía pensar, ni siquiera poniendo imaginación, lo que se nos venía encima, pero hemos salido de muchas batallas, mejor dicho, hemos sobrevivido a muchas batallas, y esa sobrevivencia, te hace más fuerte, para poder soportar la siguiente. Pero todo ello, tiene un precio alto, y las secuelas son importantes y para siempre, pero la fe en sobrevivir a cada reto, te hace sentirme más vivo, y sacar, yo no sé de donde, ilusión para seguir adelante.

En la continua lucha, con la enfermedad mental de nuestra hija, hemos recorrido muchas etapas, empezando por aceptar la enfermedad , y después convivir con ella , y a continuación , ir avanzando para que nuestra hija , encuentre un camino de integración , a su manera, con la sociedad que toca vivir.

Desde Asociaciones, Centros de Día , Hospitales Psiquiátricos, y Psiquiatra estable, y por último los PISOS TUTELADOS, todo ello , en un largo y complejo camino , que nos ha hecho vivir y sufrir y aguantar muchos desafíos. Y aprendiendo cada día a conjugar las palabras EQUILIBRIO Y NORMALIDAD. Simplemente vivir cada momento, aceptarlo, y avanzar paso a paso, y sin perder la calma, aunque es complicado controlarla, pero no queda otra opción.

En este último tránsito del PISO TUTELADO, albergamos, que sea una posibilidad, en el avance, aunque con las limitaciones de la enfermedad, de integración en la sociedad, y con otros y delicados límites que hay que aprender a manejar cada día, si, cada día.

Pero no queda otra que luchar, y hacerlo convencido, de que lo estamos haciendo, tiene sentido, y merecen dedicarle todos los esfuerzos, y las dudas, y los desánimos, y las remontadas

El PISO TULELADO, inmerso en la política de que todo lo que se haga por integrar, es ayudar a combatir la enfermedad mental, y aunque no es por otra parte la solución, sino un pasito más en el avance en la lucha, y con muchos puntos de debate, que es necesario descubrir, analizar, y buscar soluciones.

De todas formas, la enfermedad mental de nuestra hija , aparte de haberle cambiado la vida para siempre a ella y a nosotros, es un océano inexplorado, y siempre, tenemos la duda, de cuál será el próximo desafío, y si estaremos preparados para soportarlo. Así que aprender a convivir con la enfermedad, y redescubrirla en todas sus facetas, es parte incuestionable de nuestro caminar en la vida.

Pero no queda otra que luchar, y hacerlo convencido, de que lo estamos haciendo, tiene sentido, y merecen dedicarle todos los esfuerzos, y las dudas, y los desánimos, y las remontadas.

Cuando cada día , a todas horas, recibo sus llamadas, su WhatsApp , con emoticonos reflejando alegría, llantos, desasosiego, y sonrisas, no sé si estamos avanzando, o nos hemos quedado anclados, en la duda de no poder, o no saber hacer más por nuestra hija , pero la duda razonable o no, siempre está a nuestro lado, como la espada de Damocles.

Así que no queda otra que arremangarse, y seguir, sacando de donde sea un poco de ilusión, para seguir luchando, porque al fin y al cabo, es la única manera, de ayudar de verdad, a nuestra hija.

En definitiva, la reflexión, serena, con los pies en el suelo, mirando las estrellas, es darlo todo, sin esperar nada a cambio, bueno, si al menos, que nuestra hija, sea consciente de que todo lo que intentamos hacer, es para ayudarla, a ver un poco de luz cada día, o al menos, que sepa, que siempre estamos ahí, con el coraje en el corazón y en el alma, aunque no se nos vea.

Y quiero lanzar un mensaje de ánimo a tantas familias, que están luchando y sufriendo, mucho más que nosotros, esta indescriptible y dura enfermedad, que no se cansen de luchar, de aprender a convivir con ella, y de reinventarse para buscar soluciones, que por duro que sea, siempre, si saben descubrirlas, van a encontrar un rayo de esperanza al que aferrarse, en la luz de cada día. Y es lo único que pretendo con esta humilde reflexión, que intento sacar desde serenidad, para que cada uno, la interiorice, a su manera, porque las lecciones nos las la vida, y no pretendo darlas, sino reflexionar, y compartir con los demás.