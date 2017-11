Los leones en la sociedad

Nuevamente abrimos esta ventana y esta vez con motivo del Día de la Diabetes, 14 de Noviembre, nuestro Club de Leones Alicante-Costablanca en su afán de colaborar en lo posible con la sociedad, trata de una manera resumida y fácil de dar a conocer, qué es la diabetes y cómo está afectando la salud de un porcentaje elevado de personas en el mundo.

LA DIABETES

Siempre hemos asociado el azúcar con la diabetes, basta enterarnos que tal persona la padece y ya la señal de “No azúcar”, ahora qué pasa realmente?

Que los azúcares que proceden de la alimentación, no son aprovechados de una manera correcta por el organismo.

A QUÉ SE DEBE QUE ÉSTO OCURRA?

A la ausencia total o parcial de una hormona producida por el páncreas llamada insulina, que es la encargada de regular los niveles de glucosa en la sangre; si no la produce entonces el cuerpo no puede utilizar la glucosa como energía en las células y permanece en la circulación sanguínea, elevando el nivel de azúcar en la sangre.

Los azúcares, en vez de pasar a las células se acumulan en la sangre.

Es importante señalar que la falta total de insulina puede llevar a coma diabético y a la muerte, puesto que el cuerpo no puede sostener sus propios requerimientos de energía.

La insulina es la hormona responsable de transformar el alimento en energía para la vida diaria, es vital para el

organismo y ella sola es capaz de transformar en grasa el exceso de azúcar contenida en la sangre que el cuerpo tolerará mejor, puede almacenar la grasa en forma de esos antipáticos rollitos en la cintura, que son hasta inofensivos, mientras que la glucosa resulta un veneno mortal cuando se encuentra en elevadas dosis en la sangre.

Si el azúcar no se utiliza de forma rápida para la energía, la insulina la elimina de la sangre, y se convierte entonces en triglicéridos en el hígado. Estos triglicéridos se pueden almacenar como grasa corporal. Con esta información ya sabéis también cómo engordamos.

TIPOS DE DIABETES

Hay dos tipos principales de diabetes:

Del Tipo 1: Si el páncreas no produce, o produce poca insulina. La persona se hace dependiente de la insulina y debe inyectarse para poder vivir. Un porcentaje muy bajo padece este tipo y a veces se le llama diabetes juvenil, ya que normalmente comienza

en la infancia.

Del Tipo 2: Suele ocurrir principalmente en personas a partir de los cuarenta años de edad, asociada al sobrepeso. El páncreas produce insulina pero las células del cuerpo no responden. Puede que no produzca en cantidad suficiente o que el organismo no pueda llevar la glucosa al interior de las células, el resultado es la acumulación perjudicial de glucosa en la sangre y la incapacidad del organismo de usar eficientemente su principal fuente de energía. Quienes padecen este trastorno tienen más riesgo de sufrir una enfermedad cardiovascular.

COMPLICACIONES

Entre las complicaciones de la diabetes, nos centraremos en la retinopatía diabética entre otras, ya que es responsable de casi el 5% de los 39 millones de ciegos del mundo y se ha convertido en una causa cada vez mayor de pérdida de la visión en adultos en edad .

La Retinopatía Diabética, es el resultado del daño producido en los vasos sanguíneos de la retina, y se puede evitar con prevención o un buen control de la diabetes.

FACTORES DE RIESGO

Ser mayor de 45 años

Sobrepeso y obesidad

Niveles altos de glucosa

Presión arterial alta

Niveles elevados de Colesterol.

Historial familiar de Diabetes.

Estilo de vida sedentario

Ser fumador

En mujeres, haber dado

La luz a un bebé que pesar más de 9 libras

TRATAMIENTO DE LA DIABETES

En el caso de la diabetes de tipo 1, el tratamiento es siempre la administración de insulina de por vida.

En la diabetes tipo 2, en general, se puede empezar por un programa de dieta y ejercicio cardiosaludables. Si esto no basta, es posible que el médico recomiende tomar antidiabéticos orales. Cuando los fármacos tampoco son suficientes, será necesario añadir insulina.

Realizar actividades aeróbicas, como caminar, trotar, remar, nadar, pedalear, correr y subir escaleras.

Es importante realizar ejercicios cíclicos, es decir, repetitivos, en forma continua y prolongada con una baja intensidad para ejercitarse mucho tiempo y quemar mucha más grasa.

Una dieta adecuada y el ejercicio regular pueden ayudar a prevenir y controlar la diabetes.

Consulte a un profesional de la salud si piensa que puede tener diabetes.