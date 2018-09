Los bares, esos lugares donde nos hacemos amigos del mundo

Desde hace mucho tiempo siento a los BARES, como una prolongación de mi casa, hasta tal punto que no me planteo la vida sin ellos.

El BAR es sinónimo de encuentro, de amistad, de diálogo, de comentario, de liberación de tensiones, de hablar para desahogar miedos y dudas y desafíos internos, de termómetro psicológico, de liberación del estrés de la vida diaria, en definitiva, de aliento para intentar seguir viviendo con las pilas recargadas.

Me siento a gusto en los que acostumbro a visitar, y con agradecimiento a todos los que he visitado a lo largo de la historia de mi vida, porque no quiero dar nombres, pero a todos les estoy agradecido de corazón, por ayudarme a liberar tensiones, y a reencontrarme conmigo mismo, y con los demás, y sobre todos con los AMIGOS.

Desde tomar un café con leche madrugador, hasta tomar un aperitivo, hasta comer, hasta cenar, con interrupciones a media tarde, los BARES, siempre son el lugar perfecto para calmar las tensiones, para cambiar el chic, y reencontrarte con la calma, en el debate, hasta en la tensión, para en encontrar el sosiego, que te permita mirar la vida de otra forma.

A los BARES los comparo con la consulta al psicólogo, e incluso al psiquiatra, porque te liberas hablando y riendo hasta de ti mismo, de todo lo que te bulle dentro, y sabes que el amigo, o el colega, te escucha atento, y te da su opinión libre, sincera y hasta abrupta, y eso, es sin duda, la gran ayuda para vivir.

En el BAR , hablas sin cortapisas, sin inhibiciones, de lo que se te ocurre, o de que te acucia, más que si consultaras a un profesional, y eso mezclado con una cerveza fresquita , con la tapa, el gin-tonic, o el cubata, te llena de argumentos, para enfrentarte a lo duro y monótono de la vida diaria.

Así que, demos vida a los BARES, porque en ellos nos vamos a sentir libres, y entre amigos o tolerantes colegas, y unos y otros nos ayudaremos mutuamente, a sonreír, a reír a carcajadas, y a ser más felices, que al fin y al cabo es lo que importa.

A veces los tienes tan cerca, que no los valoras en todo lo que se merecen. Todos, absolutamente todos, merecen nuestro aplauso y valoración, porque con su trabajo, cuando se hace de verdad, están equilibrando la convulsa sociedad insensata y atosigada en la que vivimos.

En ellos encuentras, sin buscarlo, el sosiego y la calma necesarios, para detener un poco la desenfrenada vida de trabajar, consumir, y atormentarse que llevamos, y detenerse a pensar, aunque sea un momento, pero de verdad auténtico, que tanto necesitamos como persona, como ser humano, como ciudadano, para ser libres y responsables de nuestras vidas , y compartirla con los demás.

¡¡Cuánto te quiero BAR de mi vida ¡!. Y traslademos nuestro cariño y respeto a todos los que lo hace posible, unos detrás de la barra, otros sirviendo las mesas, otros cocinando, y todos poniendo lo mejor de sí mismos, en su trabajo, en su paciencia, en su filosofía de vida abierta y dedicada a atendernos, sin perder la sonrisa, que para eso hay que echarle coraje, amor a su trabajo, y muchas más cosas.

Así que, apliquémonos el cuento, cuando tengas dudas, cuando no entiendas nada, cuando la presión te ahogue, no le des más vueltas, acude al BAR, sólo, o con tu pareja, o con tu familia, o con tus amigos, o con tus colegas, y seguro que encontrarás, o te ayudarán a encontrarlo, el camino, para vencer la desesperanza, el sufrimiento, y en definitiva, para seguir con un poco más de ilusión, la vida día a día, bajo el sol y la increíble luz mediterránea de nuestra tierra.