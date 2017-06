Lolo, el gato que busca la conciliación familiar

Cuántas veces hemos dicho que los GATOS tienen siete vidas. Pero con nuestro gatito LOLO de origen persa, he descubierto que tiene otro sentido, que busca el encuentro familiar, la conciliación familiar, y entiendo que a veces no está satisfecho con lo que observa cada día.

Él tiene muy claro su conexión con la MAMÁ, SU MAMÁ, y sabe que con ella se siente a salvo y protegido, y querido, pero con los demás miembros de la familia , no se siente tan seguro, así que se sitúa en sus lugares estratégicos , en su tribuna, para tener a todos controlados.

A lo largo de estos años, desde 2012, sabe perfectamente, que el hermano y la hermana, no tienen conexión de convivencia, y que el padre y la madre, tratan permanentemente, sin éxito, de conciliar. Así que se ubica, entre sillas, y mesas, y rincones del comedor, y de toda la casa, como un buen observador, y sin correr riesgos.

Cada día, sabe, que el encuentro con la mamá, le va a permitir relajarse, porque está en buenas manos, en las mejores manos, que lo quiere y lo cuida con cariño, como a un hijo, y todo lo demás le importa poco en esos momentos.

Así que un gatito como nuestro LOLO, es más importante de lo que parece, y aunque por el día duerme mucho tiempo, por la noche investiga, y siempre, vigila, y observa a todos y cada uno de los miembros de la familia, y en todos los detalles.

Siempre, salvo con la mamá, está a la defensiva, no se fía de nadie, por eso pienso, que si los hermanos se entendieran, y se comunicaran con cariño, el estaría un poco más tranquilo, pero como no lo tiene claro, se esconde.

Sé que es un tema muy complejo, difícil de explicar con palabras, porque la barrera de una enfermedad mental en la hermana, hace casi imposible la conexión con el hermano, que el ha vivido y sufrido en toda su crudeza desde bien niño, y que de alguna manera le ha marcado para siempre. Pero LOLO nuestro gatito, quiere como nosotros, que se produzca el MILAGRO DE LA COMUNICACIÓN ENTRE LOS HERMANOS. Un hermano inteligente y hecho así mismo, que ha luchado lo indecible para aislarse de la enfermedad, y así poder seguir su camino, y una hermana que lleva el estigma de la enfermedad mental con lucha y sacrificio, y asumiendo que si le ha cambiado la vida, al menos, intenta adaptarse y convivir con esa cruel enfermedad, con la medicación, en el piso tutelado, en centro de día, y en los fines de semana, y a ratitos, en casa.

Hemos luchado tanto, su madre y yo, que no sabemos qué más podemos hacer, para que los hermanos intenten convivir, pero siempre hemos tenido claro, que no nos queda más que seguir luchando, contra todas las barreras y los miedos, que los sentimos cada día, y cada noche. Si después de tantos años, el árbol de nuestra unión sigue firme, nunca nos vamos a cansar de luchar, porque si no luchas, estás muerto, y esa no es ninguna solución.

Así que hemos aprendido, mejor dicho, aprendemos cada día a ser fuertes, no queda otra, y dando gracias a los que nos entienden y nos apoyan, de verdad, porque es el mejor estímulo.

Y a veces, un gesto, una mirada, una palabra, sabemos, que lo puede cambiar todo, y esa es nuestra fuerza, que a pesar de todo, no nos cansamos de luchar.

Cuando en el año 1977 nos unimos, después de unos años de compartir vivencias, no teníamos ni idea, de los retos que se nos venían encima. Pero ahora, que hemos soportado mil batallas, cada paso, por pequeño que sea, es una luz de esperanza en el futuro. Y aun así, no podemos permitirnos perder la calma.

Nunca esperes, que a pesar de las ayudas médicas, psicológicas, sociológicas, de asociaciones, el problema se solucione, solo se aprende a luchar, a aceptarlo, a convivir con él, y a soportarlo, y ese es el camino de la convivencia con sufrimiento y pasión, en una mezcla infinitamente delicada.

Por todo esto, y lo que no hay palabras para describirlo, nuestro GATITO “LOLO”, nos enseña cada día, dos cosas, convivir con el problema, y estar siempre alerta frente al mismo.

No sabemos, si conseguiremos que el hermano y la hermana, nuestros hijos, se hablen, y se comuniquen, pero si estamos seguros, que vamos a luchar cada día por conseguirlo.

Al menos, que ellos tengan muy claro, que sus padres, no se van a rendir nunca en esta lucha, y esa idea les mantiene unidos siempre, ante desafío tan inmenso. Lo demás vendrá por añadidura, como el verano comienza cuando termina la primavera. Al fin y al cabo, vivimos como dice la canción “a nuestra manera”, y superando los miedos.

Por eso, y como conclusión, queremos transmitir a los padres, que soportan, sufren, y conviven con estos retos, y otros muchos más grandes, que si luchan con fe, sin esperar compasiones, ni palmaditas, ni falsos consuelos, y con la ayuda de quienes de verdad les comprenden, y les apoyan, esa es la mejor recompensa, para inventar la ilusión cada día.