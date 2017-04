Las mociones que nos preocupan

La semana pasada en el Pleno del día 29 de marzo de 2017, presentábamos dos mociones que nos parecían muy interesantes:

La primera sobre transparencia en contratos menores en el Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig, son contratos menores porque no pueden exceder durante un año la cuantía de 18.000€ (IVA no incluido) cuando se trate de contratos de suministros o servicios, y cuando se trate de contratos de obras de importe inferior a 50.000€ (IVA no incluido). Estos contratos no podrán ser objeto de prórroga.

Con respecto a la segunda moción, Medidas derivadas de la Plusvalías en las Transmisiones de bienes inmuebles, entre las que destacábamos la devolución del Impuesto sobre el Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana en los casos en que se hubiera producido una transmisión de un bien inmueble, en los que se haya producido una pérdida patrimonial, además de solicitar el pago del impuesto dependiendo de la capacidad económica en ese hecho imponible, y dar información al ciudadano que estuviera en esa situación para saber cómo debe actuar con la Administración Local para solicitar la devolución de ingresos indebidos.

El Grupo Municipal trató de consensuar y modificar aquellos puntos donde otros grupos no estuviesen conformes con la redacción de las mociones, con el afán único de que dichas mociones fueran del beneplácito de la mayoría, y salieran aprobadas del Pleno por el bien de nuestros vecinos. Sin embargo, a pesar de nuestro talante negociador tuvimos que retirarlas porque nos encontramos en el Pleno sin el apoyo esperado y necesario para que salieran adelante. Ante ello, ambas fueron retiradas, para otra vez más tratar de llegar a un acuerdo con el resto de Grupos, y que sean aprobadas. Pues insistimos, que ambas están pensando en el bien común, beneficio del contribuyente, que es quien paga los impuestos municipales para mantener el bienestar de nuestra población.

Estamos afligidos por las guerras internas dentro del Cuatripartito que gobierna San Vicente, porque cuando hay discordia dentro ya del propio gobierno, no podemos esperar que sus respuestas a nuestras propuestas (de los que estamos en la oposición) tengan una mejor contestación, que la que nos están dando: entorpecer nuestra labor, aunque ésta sea, insistimos en beneficio de San Vicente del Raspeig.

Nuestro asombro en la respuesta a la pregunta sobre una moción que fue aprobada en el pasado Pleno del 25 de julio de 2015, en la que se interrogaba sobre las medidas llevadas a cabo para facilitar el transporte urbano para personas sin recursos, y después de haber pasado casi dos años, nos dicen que no saben nada. Todo ello denota la falta de interés sobre este tema, y la vaga o vacía preocupación que les genera este colectivo de personas.

Es un hecho constatado en todos los plenos, que se tratan más de temas ajenos que de los problemas y preocupaciones de nuestro pueblo, en una escala superlativa, el panorama que ofrecemos es lamentabilísimo. Lo que sentimos desde Ciudadanos, es el aplastamiento con un rodillo a cualquier moción presentada por nosotros, aunque ésta fuera de un peso considerable en nuestra economía, y ver cómo se apoderan de ella una vez pasado el pleno. Invitamos al conjunto de la ciudadanía de San Vicente a que asistan, y esperamos que por el bien de todos, el equipo de gobierno haga gala de lo que tanto alardea “regeneración democrática”, y que por tanto la lleven a la práctica.