Las mentiras del PSOE y Compromís ponen en peligro las retribuciones del funcionariado

Una vez más Sí Se Puede destapa la verdad y le saca los colores en el Pleno al Partido Socialista y a Compromís.

Si ahora la Concejalía de RRHH aplica las mismas medidas que ya propuso Sí Se Puede y que en su día estos le bloquearon, y de otra parte Subdelegación de Gobierno les tumba aquellas que ya advertimos que no se podían aplicar deberían asumir su responsabilidad política.

La expulsión de Sí Se Puede del Equipo de Gobierno, por parte del PSOE y con el beneplácito del Compromís, fue orquestada bajo el falaz pretexto de que éramos inoperantes y así lo aseveró el Sr Alcalde tanto en prensa como en el Pleno.

Estas acusaciones se basaban básicamente en dos puntos:

1.- Por negarnos a sacar el mal llamado Plan de Mejora de RRHH En cuanto al Plan de Mejora de RRHH, queremos recordar a la ciudadanía que el mismo consistía en colocar a una sola persona por encima de nuestros habilitados (habilitados nacionales que son garantes al cien por cien del correcto y legal funcionamiento de nuestra administración) con la intención de que esa persona fuese un brazo director que según reconocieron informes posteriores de Secretaria e Intervención, resultaba a todas luces ilegal.

2.- Por haber presentado en la Junta de Gobierno de marzo junto a Guanyar una modificación de crédito para hacer frente al pago de la productividad.

Cabe recordar, que con dicha medida se aseguraban los servicios mínimos, la celebración de actos y eventos arraigados en el municipio y como no, la seguridad ciudadana, además de no contar con la oposición de los representantes sindicales.

De todos es conocido que tanto el PSOE como Compromís votaron en contra por las razones que ahora exponemos: El PSOE argumentó falaz y demagógicamente que estaban en contra de la modificación de crédito porque “supondría una merma importante en los servicios públicos y especialmente en seguridad ciudadana, ya que decían que se eliminaría la patrulla extra que vigilaba las partidas del municipio por la oleada de robos y que se trataba de una medida que contaba con la oposición de los representantes sindicales”. No contento con todas estas mentiras y manipulaciones informativas en diferentes medios, tuvieron la osadía de “acusar al Concejal de Hacienda llamándole casi incompetente al acusarle de una deficiente planificación, ya que solo hacía tres meses que se había aprobado el presupuesto”.

En cuanto Compromís, argumento igualmente en prensa en palabras de su portavoz, el Sr, Leyda “nuestra formación no ha variado su posicionamiento en este asunto, no creemos en los recortes como medida transitoria y en lo referente a la realización de horas extras, Compromís no es partidario de limitarla, sino de preverla” Pues bien, el pasado 3 de agosto el Sr Martínez llevo a Junta de Gobierno una modificación de crédito en la cual se recortaba horas extras para poder hacer frente a la productividad de estos meses. La misma medida que presentó hace ya mas de 5 meses este Grupo Municipal junto a Guanyar.

Ahora hay que preguntarse varias cuestiones ¿Ya no se pone en peligro la realización de actos y eventos? ¿ya no se pone en peligro los servicios mínimos? ¿Ya no se pone en peligro la seguridad ciudadana a pesar de haber reducido el PSOE la patrulla extra a un sólo día por semana? En cuanto Compromís, que igualmente votó a favor, también hay que preguntarse varias cuestiones. ¿No decían que su posición era clara y que no contemplaban los recortes. ¿Porque entonces voto en contra de la propuesta presentada por este Grupo Municipal y Guanyar y ahora votan a favor de la presentada por el PSOE? La respuesta tiene fácil explicación. Compromís le ha firmado un cheque en blanco al Partido Socialista a cambio de la restitución de la Sra. Gutiérrez, que recordemos fue expulsada por el mismo Partido Socialista, y a cambio de una subida de sueldo de más de 13.000 euros a la Sra. Monllor.

El único Grupo Municipal del tripartito que ha sido coherente con todo este asunto ha sido Guanyar, ya que ha mantenido su postura desde un principio votando ambas propuestas a favor.

Por último, recordar a toda la ciudadanía, que cuando Sí Se Puede estaba en el Equipo de Gobierno, la oposición le preguntó en el Pleno ¿que nos parecía que dos de los socios de gobierno rechazaran nuestra propuesta? Nuestra contestación fue la siguiente “insensata, imprudente y esperemos que un futuro no haya que añadir el adjetivo de incoherente”. Queda claro y patente que esa incoherencia tal y como advertimos, lamentablemente se ha dado.

Con estos datos queda más que demostrado que la expulsión de Sí Se Puede del Equipo de Gobierno no fué para nada por inoperancia. La verdad sólo tiene un camino y los datos y los documentos están ahí y son como el algodón, no engañan.

No podemos ni debemos tolerar que este tipo de políticos y personas realicen este tipo de atropellos, manipulen la información, falten a la verdad sin titubeos y menos que hagan políticas claramente partidistas y rancias con el único objetivo de mirar por sus propios intereses, sin importarles un pepino los intereses de los trabajadores y de ciudadanía, porque San Vicente no se lo merece.

