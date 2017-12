La sabiduría del sentido común

La vida tiene en su transcurso natural, todos los momentos, y es necesario saber vivirlos con sentido común, que en muchos casos, llevados por otros argumentos, lo perdemos, y es vital, poner capacidad de reflexión de verdad, esfuerzo, y humildad, para recuperarlo, y otras veces, algunos, no son capaces de recuperarlo ni siquiera con ayuda, y se hace necesario reinventarse para transmitirlo de forma convincente.

Cuando se alcanza una edad, en la que tenemos que ayudar a nuestros padres, que tenemos que cuidarlos, y nos vemos obligados a acudir a las Residencias de la tercera edad, que están mal nombradas, porque para mí son de la otra edad, y cuando las visitas, piensas, todo inexorablemente se deteriora, en lo físico, y en lo mental, en la normal convivencia todo llega antes o después, pero siempre, sin darnos cuenta, necesitamos el sentido común , para saber aceptar los desafíos de la vida, cuando vienen, porque siempre están ahí, y es necesario saber, por mucho que cueste, entroncarlos en nuestras vidas, es decir, saber aceptarlos, asimilarlos , y superarlos, dentro de la normalidad. Ese puede ser el objeto del destino del sentido común, pero el órdago del desafío, es de matrícula de honor, porque nunca vamos a estar preparados, así que cada uno, a su manera, tiene que enfrentarse al reto cuando le toque, pero con sentido común, tendrá más armas para intentar vencerlo.

Por eso, cuando visito a mi Madre en la Residencia, con esos pacientes profesionales , que trabajan con cariño , como si fuera su propia y bien avenida FAMILIA, y ahora que mi madre ni siquiera me identifica claramente, sabe que soy parte suya, pero no le da nombre, ni lo transmite con palabras, sólo su SONRISA, me hace saber que soy parte suya , que me ha parido, y que me educado, a su manera, para tratar de ser una buena y libre persona, eso es SENTIDO COMUN. Porque sus valores, a su manera como dice la canción, me los ha sabido inculcar con sentido común, para que como ella me ha dicho siempre “TIENES QUE SER UN HOMBRE DE BIEN”.

"La vida tiene en su transcurso natural, todos los momentos, y es necesario saber vivirlos con sentido común, que en muchos casos, llevados por otros argumentos, lo perdemos"

Por eso, en estos tiempos, que nos ha tocado vivir, cuando parece tambalearse la CONSTITUCION ESPAÑOLA, como norma de convivencia que nos dimos en 1978, con lo que está aconteciendo en CATALUÑA, es hora de aplicar el SENTIDO COMÚN. Porque podemos en libertad, no estar de acuerdo con la CONSTITUCION, pero con la misma libertad, podemos, dentro de la LEY, y la convivencia democrática, buscar los caminos para cambiarla, y al mismo tiempo seguir conviviendo en paz, y eso es SENTIDO COMUN.

Es ahora, más que nunca, pararnos a reflexionar, muy seriamente, que ya no identificamos lo que es el SENTIDO COMUN, y más nos vale, en lo individual y colectivo, y como nación llamada ESPAÑA, recuperarlo.

Y sabemos lo que tenemos que hacer para recuperarlo, cuando como el pasado 8 de octubre de 2017, y el pasado 29 de octubre de 2017, nos convocamos en CATALUÑA, y concretamente en BARCELONA , físicamente, y en nuestros hogares, trabajo, bares y ocios, y nos sentimos identificado con lo que significa SENTIDO COMUN, para hablar, para negociar, para buscar el acuerdo , que posibilite, como punto de partida , ganar la batalla de la convivencia, que libre y pacíficamente, dentro de la LEY, que seguros somos capaces de darnos, y siempre lo vamos a conseguir con SENTIDO COMÚN.

Que nadie se esconda en sus miedos, y en sus odios, que busque sin descanso, desde muy adentro, pidiendo toda la ayuda que sea necesaria, y seguro que con esfuerzo e ilusión, sabrá encontrar el SENTIDO COMÚN, y lo que es más importante, sacarlo a la luz, para compartirlo en la familia, en el trabajo, en las aficiones, en la sociedad, en el mundo, y sobre todo, en CATALUÑA, dentro de la nación que llamamos ESPAÑA. Y lo demás vendrá por añadidura, pero eso sí, siempre que lo trabajemos, y lo ganemos día a día, y superando los miedos y las dudas, que no caben en palabras.

Ahora, y yo el primero, toca reflexionar, y de verdad, aplicarnos el cuento, y ser capaces de ganar nuestra historia, pacíficamente en libertad, y con SENTIDO COMÚN.