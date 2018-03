La sabia herencia de nuestros mayores y las residencias

Cuando en enero de 2016 llevamos a nuestra Madre a una RESIDENCIA DE MAYORES, a sus 92 años, y dado que estaba en su particular mundo, no sabíamos cómo iba a reaccionar. Pero como el dilema era claro, si continuaba en su casa, cuidada por una empleada de hogar, sin salir de la cama, era para esperar el final, la decisión era vital. Desde el inicio, pasó a una vida más activa, a pesar de sus limitaciones, pero con las ayudas necesarias y los medios, pudieron levantarla de la cama, y ponerla sentada en una silla de ruedas o en un sillón, y hasta hacer ejercicios de rehabilitación. Así que el panorama había cambiado, y aunque casi no hable, basta la mirada, para estar en contacto con los demás, y lo que es más importante sentirse viva y participativa.

En la residencia hay un buen equipo de empleadas y empleadas, que tienen clara su vocación, y que la demuestran cada día con su trabajo, de dedicación, paciencia, comprensión y esfuerzo, y con sus debates y miedos internos. Con una equilibrada y sana mezcla de trabajo duro, sonrisas y cariño, y paciencia, haciendo la vida más llevadera, a nuestros mayores, para que a pesar de todas las dificultades físicas y mentales, siempre exista un momento, para la esperanza y la sonrisa.

Cuando visito a mi Madre, veo un mundo nuevo, que refleja los cientos y miles de años que me observan desde sus sillones o desde sus sillas de ruedas, y aunque les cuestas entender como han llegado hasta aquí, si saben y aceptan que es el último refugio, y lo tienen asumido, cada uno con sus circunstancias. Y encuentran la forma, aunque sea inconsciente, y a su manera, de pasarlo bien, y seguir adelante.

"¿hemos buscado en las residencias de mayores la excusa perfecta, para apartar a nuestros mayores de nuestra vida diaria?"

Son nuestra forma estresante, ajetreada, y sin tiempo de convivencia, la que nos lleva, a ingresar a nuestros PADRES Y MADRES, en una RESIDENCIA DE MAYORES, y piensas, que has tomado una buena decisión, buscando que ellas y ellos, se sientan como en casa, y sean capaces de convivir como en familia, con motivación y alegría. Así que a veces me pregunto ¿hemos buscado en las residencias de mayores la excusa perfecta, para apartar a nuestros mayores de nuestra vida diaria? Ese es el debate que ahora propongo en una reflexión abierta. Porque pensar que cada vez que los visitamos, que nos auto complacemos, de que estamos haciendo todo lo que podemos por ayudarlos, me genera dudas. Y al mismo tiempo surge el debate, si es otra gran mentira de la sociedad actual, la que nos ha hecho perder las raíces verdaderas de la convivencia en familia y hasta el final.

Tal vez, los tiempos nos impongan llevar a nuestros mayores a las residencias, pero por otra parte falta esa convivencia, que veía en los ojos de mis abuelos, cuando estábamos sentados a su lado, y escuchaba sus sabios consejos, en la casa de mis padres. Y les queríamos de verdad, y ese cariño se mantenía vivo cada día, porque el roce hace cariño. Así que cuando la visito cada semana, noto en su mirada limpia y serena, y en las palabras con cuenta gotas, e inmersa en su mundo hasta confundirme con su hermano, su padre o su marido, que es la madre que siempre está en mi corazón, y la que me ha recalcado, “se honrado, trabajador, y un hombre de bien, y quiere a tu familia”. Y espero, que al menos he luchado para estar a la altura, de su amor y entrega por nosotros. Porque en mi generación nos hemos educado en la disciplina, en el esfuerzo, y ganarse el futuro, desde la dictadura a la democracia, sabiendo valorar cada aliento de libertad. Pero mis padres, y nuestros padres, siempre han tenido el consejo sereno, sabio y exigente, de hacernos ver dónde está el camino, luego nos ha tocado escoger, cada cual, a su manera, pero la lección ya nos la habían transmitido.

Aunque a mi Madre, la palabras cuestan un mundo, escucharlas, como en un cuentagotas viajando por el tiempo, si veo en sus gestos, y en su mirada, que se siente cómoda, estando en la residencia. Y que a su manera, es una forma de hacernos saber, que acepta estar allí, que la tratan casi como en casa, que están pendientes de todos los detalles, y que no van a consentir, que entre en dudas y tristezas, que solo persiguen , que esté integrada, y con ilusión viva.

Así que el debate de las residencias para nuestros mayores, está abierto, y tiene justificaciones, porque la vida nos ha cambiado, porque falta tiempo para todo, y cuando no se les puede atender en casa, es una buena alternativa, porque he podido comprobar, que en la residencia se busca el ambiente de familia. Y que los empleados y empleadas, ponen dedicación, esfuerzo, cariño, y paciencia, y eso lo captan, y que a pesar, de sus manías, terquedades y dificultades de todo tipo, lo agradecen. Y cuando les visitamos, cada uno con el tiempo que puede permitirse, se produce un encuentro especial, que revive intensas emociones, que les hace volver al pasado, y que de alguna manera les da motivos, para seguir esperando, con una mezcla de ilusión y paciencia, la próxima visita.

Ahora toca reflexionar, y yo el primero, si en este debate, estamos haciendo todo lo que podemos, si de verdad hemos dejado en el pasado sentarnos en una mesa con nuestros mayores, en nuestros hogares, si no hay más remedio, que estén en una residencia. Y lo que es más importante, si somos capaces, de intentar devolverles, todo el amor que nos han dado con sus vidas, con sus sabios consejos, con su entrega sin límites y con su ejemplo de lucha, sacrificio, y coraje, para seguir adelante.