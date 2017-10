La revolución silenciosa e inexorable más allá de la tecnología digital y demás

Hace unas pocas semanas, en un artículo de la información que recibimos cada día por internet, venía a decir “que los talones están en fase de extinción como medios de pago”. Y nuestra mente veterana, y acostumbrada a ese medio de pagar y de cobrar, nos hacía sentirnos como dinosaurios. Y ahí está la revolución silenciosa, que nos invade, y está, a pesar de todo, cambiando nuestras vidas, de forma inexorable, y sin marcha atrás.

Cuando llevo mi pensamiento a cuarenta y un años atrás, que comencé en el trabajo de la asesoría laboral, empiezo a ser consciente, que tremendo cambiado ha experimentado el trabajo, y la forma de realizarlo. Y eso, es perfectamente trasladable a nuestras vidas.

A lo largo de tantos años, hemos tenido que aceptar no solo los cambios legislativos, sino los cambios en la forma de relacionarnos con los demás. Ahora nuestros hijos , desde que nacen llevan el gen de la tecnología , y primero con las videoconsolas, y luego con el ordenador, y luego con el móvil, y demás, que sin querer, se han alejado tanto, que ellos están en otro mundo, y a veces falla la conexión.

Nuestros hijos compran por internet, vende por internet, viajan a través de gestiones por internet, en definitiva viven en esa red infinita, en la que nosotros nos sentimos un poco perdidos, defendiendo desde la formación humanista, y lucha interna de valores de libertad y convivencia, entre generaciones , y ellos, sin embargo, se sienten como pez en el agua.

Así que el lema de renovarse ó morir, en nuestros casos, es más que un reto, es un imperativo de la fuerza de la tecnología, por lo menos, para intentar comprenderlos, o al menos, tener una base mínima para poder comunicarnos.

"Los padres tenemos un arma invencible, la experiencia de tantos años de vivencia, que siempre nos va a dar la capacidad de reflexión"

Pero que nadie se haga ilusiones, ellos está en otra galaxia, y nosotros todavía no hemos salido de la tierra. Solo que la tecnología, no es el único eslabón, y por ahí esta nuestra tabla de salvación, porque los padres tenemos un arma invencible, la experiencia de tantos años de vivencia, que siempre nos va a dar la capacidad de reflexión, que nuestros hijos todavía no saben alcanzar, y aunque les pese, se atreven a preguntar algunas cosas, para sin querer, dejarse aconsejar.

Así que la REVOLUCION TECNOLÓGICA INEXORABLE es un hecho, y unos llevan la tecnología desde la cuna, y otros la sufrimos día a día. Pero en definitiva, la batalla eterna de la experiencia, y la revolución, se encuentra en el camino de la serena reflexión, que si es incuestionable la invasión de la innovación tecnológica, pero que ella sola no gana el futuro, si no va acompañado de la experiencia de la vida y del trabajo, que con libertad, trabajo duro, honestidad, y fe en el futuro, creo que hemos sabido transmitir, en todos los retos de la vida, que se plantean día a día.

Así que toca reflexionar, hacia dentro, y hacia fuera, y ver si estamos siendo y haciendo, todo el esfuerzo, para intentar, de verdad, entendernos.