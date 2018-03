La mujer y su camino en el pensamiento en libertad y sin miedos discriminatorios

A lo largo de más de 40 años comparto la aventura y el desafío de vivir en pareja con Carmen, y nunca he sentido en ella la sensación de estar discriminada. Siempre ha tenido claro lo que tenía que hacer, libremente, a su manera, y sin condiciones impuestas. Y lo demostró en su trabajo en gestoría, por nuestros hijos, pero eso es otra historia, dado lo tremendo de los retos. Y aunque las secuelas son importantes, el desafío en su mente, y en su espíritu ha sido superior, y aunque la lucha y el sufrimiento permanecen, pero sabe convivir con ellos, y los soporta con el coraje que solo ella sabe de dónde saca, y lo transforma en filosofía serena de vivir y compartir.

Por mi parte, a entrar a trabajar en la asesoría, donde compartimos unos años, me liberaba, pero ella se quedaba en casa, con el desafío a todas horas. Y ha sido más fuerte, y más luchadora, que iguales circunstancias lo hubiera sido yo, y me lo sigue demostrando cada día. En definitiva, es una luchadora incansable, libre y paciente. Y hay muchas Cármenes, que saben luchar, y sufrir, y superarse, como ella, cada a una a su manera, y que cada día nos demuestran que no tienen límites.

Ahora, que tanto se debate sobre LA DISCRIMINACION DE LA MUJER, es el momento de centrarse en el fondo del asunto, y pienso que la mayor discriminación es que LA MUJER PARE A SUS HIJOS Y SUS CONSECUENCIAS. Porque el fariseísmo de la sociedad, las eleva a los altares de la cultura de la supervivencia, y las degrada a que arrastre las consecuencias irreversibles de SER MADRE Y TRABAJAR CON MAYUSCULAS.

Por mucho que la LEY DE IGUALDAD de Zapatero de 2007 y otras, presuman de acabar con la discriminación, reconociendo los derechos de la conciliación familiar y laboral, a través de la maternidad, la paternidad, la guarda legal y la excedencia maternal, no acaban de llegar al fondo del asunto, que es que se limite el acceso a los puestos de trabajo, por el hecho de ser madre en todas sus consecuencias. Porque las madres a medias no valen, tenemos que luchar para que lo que son capaces de hacer en el trabajo, no se discrimine por el hecho de ser madre, dicho de otra forma, en la selección de candidatos, el hecho de ser mujer, al igual de preparación, incluso mejor, que los demás candidatos, no se reconoce en la valoración final.

Ser madre hay que trabajarlo, sufrirlo, y ganárselo cada día, lo demás es parir como parte de la naturaleza, y nada más, y así no se merecen que las llamen madres. Porque la madre, que deja a los demás su labor, en los primeros años de vida de sus hijos, por ser obligada a elegir para tratar de defender su puesto de trabajo, está quedando, sin darse cuenta , de vivir a sus hijos en la primera y crucial etapa, y eso, ya no va a poder recuperarlo nunca, aunque siempre, estarán ahí cuando se las necesite, pero se lamentará de por vida , no haber podido compartir trabajo y familia , como de verdad hubieran querido, porque la sociedad no se los ha permitido.

Así que, el debate está abierto, en el concepto de la discriminación cuando la MUJER, mejor preparada que nunca, quiere trabajar, y ser madre, y que todo entronque en la empresa. Y para eso funcione, el empresario tiene que terminar de cambiar su mentalidad en todas las consecuencias, porque ante todo tiene que tener claro, que cuando contrata a una mujer, para un puesto determinado, es porque se lo merece, y no tiene derecho a dudar por ser madre. Al contrario, tiene que ser capaz de reconocer que eso la hace más importante, y compatibilizar su trabajo con la familia, usando las normas legales, y adaptando la organización de la empresa, para que esa TRABAJADORA, la haga estar más motivada, para dar lo mejor de sí misma, en su trabajo, y tener al mismo tiempo la opción de compatibilizarlo con la dedicación a sus hijos, y a su familia.

Esa es la mentalidad que tiene que cambiar, la que nos lleve a aceptar a la MUJER como es, y no como quisiéramos que fuera. Es decir, SI TRABAJA IGUAL, y con la misma responsabilidad que el hombre, no puede haber motivos para que la MATERNIDAD lo cambie, al contrario debe ser un estímulo, para encontrar, en libertad, y con imaginación, soluciones que permitan compatibilizar TRABAJAR Y SER MADRE. Y no consentir, perder a una buena trabajadora en el camino, por no ser aceptadas en todas sus consecuencias, porque podrán a trancas y barrancas seguir trabajando, toda una vida, pero nunca habremos conseguido que nos den lo mejor de sí misma, si no han tenido oportunidad de llegar hasta donde podrían haberlo hecho.

Así que toca reflexionar, en libertad y conciencia, desde lo íntimo y personal, y entender que es lo que no estamos haciendo bien, y atrevernos, sin complejos, ni miedos, a ser autocríticos, valientes, para reconocerlo, y ponernos a trabajar duro para CAMBIAR DE UNA VEZ PARA SIEMPRE.

Desde el mismo momento, en que seamos capaces, si es verdad, que lo podemos ser, de entender lo que significa MUJER Y TRABAJO, habremos EMPEZADO A VENCER LA DISCRIMINACION, y lo que es más importante, que el hecho de ser MUJER, es como en el hombre, otra forma de caminar en libertad, por la vida, en todas sus consecuencias.