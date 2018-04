La MERP, sin más comentarios

Como ustedes recordaran el pasado 17 de marzo una gran manifestación de más de 20.000 personas recorrió Madrid. Fue la manifestación en la que al final se dirigieron al público Miguel Ríos, Víctor Manuel, Ana Belén, Joanen Cunyat o Nuria Suarez, entre otros, y de la que las televisiones y otros medios de comunicación se hicieron tanto eco. Esa manifestación fue organizada por la MERP (Mesa Estatal por el blindaje de las Pensiones)

Recordaran asimismo los lectores que el 14 del mismo mes apareció un manifiesto en la prensa nacional, uno más, en la que aparecían otras tantas personalidades, organizaciones y ciudadanos de a pie, todos al amparo la MERP, reclamando y haciendo suyo un unitario objetivo que no es otro que promover una reforma de la Constitución que prohíba expresamente cualquier medida que rebaje el poder adquisitivo de las pensiones o permita su privatización, parcial o total, del sistema público de pensiones. La MERP es una plataforma formada por más de 250 organizaciones sociales, sindicales y políticas de distintitos signos ideológicos unidas en el único objetivo de impulsar un movimiento social, democrático, pacífico y mayoritario que, sin distinción de ideologías, credos religiosos o siglas partidistas, una a quienes creemos que el mantenimiento de un sistema de pensiones públicas dignas es una lucha que nos afecta a todo el mundo por igual.

Muchos también recordaran la mesa de recogidas de firmas que colocamos al final de la avenida de la libertad en San Vicente el martes 10 de abril en la esquina que da a las escaleras donde se sube a la plaza de España, de Recortes Cero, organización que forma parte de la MERP.

Fuimos una de las más de 400 mesas, en 400 poblaciones, 52 provincias, que se instalaron en toda España y cuya finalidad era recoger firmas durante los días 10,11 y 12 de abril, con el objetivo de llegar a los dos millones, para blindar las pensiones en los términos descritos. Cabe decir que entre los motivos de elegir San Vicente para tal fin estaba el refrendo municipal a una moción en el sentido del blindaje de las pensiones, que se aprobó el día 25 de enero de 2017, a instancias nuestras, presentándose por la coalición Guanyar. La misma obtuvo el resultado de 10 votos a favor: Guanyar, Si se Puede, Compromis y una concejala no adscrita y 15 abstenciones: PP, Ciudadanos, PSOE y un concejal no adscrito. Ya tuvimos tiempo y espacio en este mismo medio para analizar circunstancias y pruritos.

Muchos de ustedes, gente de toda clase, condición y edad, se acercaron a esta mesa preguntando por su objetivo mientras comentaban, a veces acaloradamente, cuestiones relativas al estado actual de sus pensiones. El atronador ruido de los arcabuces y trabucos de la embajada cristiana fueron el contexto sónico ideal reforzando el drama que muchos pensionistas viven. La mayoría de ustedes reconocieron que esta mesa era una buena acción. Otros, los menos, se excusaron de firmar, bien por falta de tiempo, de conocimiento o de acuerdo. Otros simplemente miraban de reojo como si esta cuestión no fuera a alcanzarles jamás. Algunos, pocos, escenificaron mediante gesto universal, a la par que mesiánico, su nivel de desprecio.

Esperamos haber trasmitido la idea central que la MERP desea como respuesta a la pregunta más frecuente: ¿se pueden blindar las pensiones en la Constitución?

Y para ello citaré literalmente las palabras que Joanen Cunyat -portavoz de la MERP y miembro de Recortes Cero- dirigió a los presentes al final de la citada arriba manifestación de Madrid: “Es difícil convencer a todos los demócratas de que nadie pueda poner en duda nuestras pensiones. Es difícil pero posible. Cuando se aprobó el artículo 135 de la Constitución para blindar el pago de la deuda se dijo que España debía ser como aquellas familias honradas que pagan sus deudas por encima de todo. Se puede estar de acuerdo o no pero alguien se preguntó antes de aprobar el pago de la deuda como prioridad constitucional si ¿íbamos a tener dinero o no para pagarla? Nadie lo pregunto. Se aprobó para que luego lo gestores elegidos hicieran su trabajo para pagar dicha deuda incluso por encima de otros gastos como las pensiones ¡Claro que es posible blindar las pensiones en la Constitución! ¿Quién dice que no? Si la riqueza del país no ha variado en diez años no hay problema de dinero sino a que se dedica ese dinero. La MERP no entra en esa discusión, simplemente remarca y dice que ningún demócrata puede estar de acuerdo en que los bancos son más importantes que los pensionistas y las pensiones. Los representantes políticos deben ponerse de acuerdo en las medidas a tomar pero primero deben blindar las pensiones para que después se vean obligados a tomar esas medidas como obligación constitucional para que no puedan privatizar las pensiones ni por activa ni por pasiva, ni por negligencia ni por descuido y que tampoco puedan degradar su poder adquisitivo. Las pensiones públicas y no privadas forman parte de la cultura democrática y popular. Sin embargo los fondos privados de las pensiones ya están ocupando el espacio de las pensiones públicas. Esto es un hecho”…”No puede ser que el crecimiento económico llegue solo a la élite, a los grandes grupos empresariales”.

Dos informes, uno de la OCDE y otro del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas, demuestran que desde el año 2008 la pobreza en España ha aumentado un 8%. Las diferencias entre comunidades se han duplicado y es el país en el que más ha aumentado la desigualdad. La diferencias de ingresos entre el 10 % que más tiene y el 10 % que menos tiene creció un 13 % desde el año 2008. España ocupa el quinto lugar entre los países en los que la pobreza ha aumentado y es el segundo en su aumento en el segmento de población juvenil y en hogares con niños.

Por otro lado, y por afear la postura de quienes atribuyen cierto grado de imposibilidad al hecho de constitucionalizar las pensiones, y a modo de ejemplo, diremos que el gasto en defensa desde el año 2012 hasta el 2015 -mediante Decreto Ley- ha sido de unos 9.000 millones de euros: 5 veces lo que hubiera costado revalorizar las pensiones mediante el IPC. Añadir que en los presupuestos generales de este año 2018 se dispara el aumento de gasto en un 11 % respecto al ejercicio anterior. Por otro lado intentar explicar una política de pensiones ligada exclusivamente al trabajo y a los trabajadores, evitando manejar cifras relacionadas con el gigantesco fraude que padecen los españoles a causa de la corrupción, a los sistemas impositivos desiguales –mientras los ciudadanos pagamos de media un 14.9 % , las grandes empresas pagan solo un 7.3. En 2015 dichas empresas ganaron 85.000 millones de euros, pagaron solo 6.000. Si hubiesen pagado como los ciudadanos hubiesen aportado 12.000 millones- a las malas políticas de inmigración y financieras, al rescate bancario en plena crisis con unos 60.000 millones de euros (un 5.6 % del PIB), al rescate de las autopistas o a las indemnizaciones a la empresas del proyecto Cástor, etc, etc, seria alargar, indebida que no gratuitamente, este artículo.

Al hablar de vergüenzas debemos interpelar a M. Rajoy cuando señala a la cristiana providencia y a la santa paciencia como estrategia política

Algunos pueden pensar que estas argumentaciones pecan de populistas, pero en mi opinión el populismo trata de describir estrategias que sostengan la querencia de un Estado por ser defensor de los intereses de todos los ciudadanos con el fin último de lograr la justicia social, la redistribución de la riqueza y la democracia real. Se ha de ser populista cuando los cánones de la tradición política dejan de funcionar. El populismo refleja la tensión política y el enfrentamiento de ideas con los que, inevitablemente, hay que contar. Es al fin y al cabo la creación de una identidad popular que puede y debe enfrentarse a quienes degradan sus derechos. Degradación mediatizada por un capitalismo salvaje y un poder financiero sin límites y ante los que genuflexionan nuestros poderes, democráticos sí, pero tan intermedios como débiles a los ojos de sus electores. Ambos, en la actualidad, reflejan su grado de inutilidad y el enorme daño que están infligiendo al Estado de derecho, al parlamentarismo y al orden constitucional establecido mientras se llama “funcionamiento de las instituciones” a lo que no es más que una cobertura para la dictadura de los poderes financieros" El populismo en manos de los ciudadanos desencantados no es una venganza, simplemente es un intento de redistribución a todos los niveles, el fiel de una balanza vencida por la vergüenza, que debe ser equilibrada con la verdad y la justicia por enésima vez.

Por lo tanto al hablar de vergüenzas debemos interpelar a M. Rajoy cuando señala a la cristiana providencia y a la santa paciencia como estrategia política sin querer ver que entre el tiempo social y el político existe una brecha insuperable para muchos. También al PP y al PSOE debería darles vergüenza el haber, constitucionalmente, socorrido la deuda y al déficit sin ningún pacto de tipo social y dejando al albur de la dentellada capitalista el presente y futuro de muchos españoles. Al hacerlo, creen, salvaron a España, pero, añado, jodieron a muchos españoles. Y más vergüenza debería darle a aquel que no se siente indignado o al menos concernido en muchas materias pero especialmente en materia de pensiones pues dicha política es el resumen de ese neoliberalismo feroz impuesto como pensamiento único mientras algunos viven la ficción clientelar de pensar que por votar al PP estarán expuestos a menos abusos.

Para finalizar termino agradeciendo a todos los que pasaron por la mesa su firma, su comprensión, su apoyo y su determinación. Y a esa gente joven que algún día será mayor y a muchos que ya lo son, y que desde el desprecio nos miraban recelosos y con cara de pocos amigos, constatado, evidenciando su inercia en este y otros tantos temas cruciales para su futuro y el de los suyos, quiero invitarles a escuchar el pasodoble de título “Abuelo siéntate” que la comparsa femenina Cazafantasmas ofreció al público en los cuartos de final de los Carnavales de Cádiz 2016. Su letra dice así:

Abuelo siéntate a mi vera que necesito hablar contigo

pero antes quiero que comprendas que tu niñita ya ha crecido.

Abuelo siéntate conmigo porque quiero que me expliques

qué pasaba por tu mente cuando empeñaste mi futuro

dando tu voto a los de siempre, de siempre…

¿Que no te duele que haya luchado por tener mi carrera,

ver mis diplomas en la papelera para acabar siendo una camarera?

Mírame y dime por qué lo has hecho, tú que siempre me decías que era tu ojito derecho?

¿Por qué das tu voto a sinvergüenzas que amordazan mi derecho

y golpean si no agacho la cabeza?

¿Por qué das tu voto a quien me obliga a separarme de los míos,

a buscar una salida lejos de nuestra familia porque tú lo has consentido?

Dime que sientes al verme cuando me vuelvo llorando

cada noche del trabajo

con un contrato basura

donde me están explotando.

Comprendo que tengas miedo a los nuevos partidos

que prefieras viejo y malo que lo que no has conocido

pero cuando eches tu voto piensa en lo que esos cabrones

han hecho conmigo, han hecho conmigo, han hecho conmigo.