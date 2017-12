La Ley de Dependencia o la Dependencia de la Ley

× Ampliar Pascual Andrés Tévar

Cuando se hace una LEY con más ilusión que sentido común y responsabilidad de sus consecuencias, llega a la frustración, al desánimo, y al engaño, de promesas políticas incumplidas en el presente, y lo que es peor con un futuro muy incierto.

He sufrido la experiencia con mi Padre, y actualmente con mi Madre, y podemos soportarlo con la colaboración de mi hermana Tere, pero al mismo tiempo, pienso en las familias, para las que la Ley era una salvación o al menos una ayuda, para atender a sus Mayores, y que su incomprensible y reiterado incumplimiento las llevas a la desesperanza, y al desaliento, y buscar desesperadamente, en sus propias familias, alguna posibilidad de atender como se merecen sus mayores.

Y como decía mi maestro el abogado Elías, “dame los hechos y te daré el derecho”. Y en la LEY DE DEPENDENCIA, los hechos son injustos, insolidarios y frustrantes.

Y me remito a mi propia familia, ya que mi padre murió en 2013, con 90 años, después de un largo expediente de valoraciones y revisiones, no llegó a cobrar ninguna ayuda. Y ahora mi madre, con 94 años, donde está bien cuidada, en una residencia privada, con demencia senil, y con movilidad prácticamente inexistente de cintura hacia abajo, y con su sonrisa como única y desconocida respuesta, en su mente ubicada en otras dimensiones y circunstancias inexplicables, pero serenas; valorada en 2014, y revisada en 2016, y sigue sin tener ninguna ayuda reconocida.

Hasta tal punto es incomprensible, que mi hermana ha llevado el asunto al SINDIC DE GREUGES , para reclamar una respuesta, y le ha respondido por escrito, hasta en cuatro ocasiones, que no han obtenido ninguna respuesta a la reclamación del GOBIERNO DE NUESTRA AUTONOMIA.

Así que, no me queda más que decir en voz alta y clara al GOBIERNO VALENCIANO Y AL DE ESPAÑA: Ustedes no solo no cumplen con las promesas electorales, es que no cumplen con las LEYES, que aprueban democráticamente en sus PARLAMENTOS, para que el que libremente los hemos elegido.

En cualquier empresa, libre y responsable, habrían sido despedidos, por despido objetivo procedente, y sin indemnización alguna. Pero claro, lo que tienen asegurado el puesto para la legislatura, como prioridad absoluta, es su sueldo, y su sillón parlamentario y de gobierno, y de eso si se encargan de darle prioridad y garantías de cumplimiento.

Es hora de reflexionar en voz alta y decir ¡¡ BASTA YA ¡! ¡¡ BASTA YA!! de defraudar promesas e ilusiones, de las familias sencillas y solidarias, y darles la oportunidad de que encuentren el camino, de conseguir, que aunque sea paso a paso, y cumpliendo los trámites necesarios, QUE SE APLIQUE DE VERDAD LA LEY DE DEPENDENCIA, en su verdadero sentido, para ayudar a las FAMILIAS, y que puedan atender a sus MAYORES, con la dignidad, que en verdad se merecen.

Cuando voy a voy a ver a mi Madre a la residencia , donde solo su sonrisa , es su respuesta, y observo a nuestros Mayores, que con ella comparten su vida, solo me cabe reconocer que responder con cariño por todo lo que nos han dado, es lo menos que podemos hacer por ellos, de corazón abierto y sincero.

Es pues, hora de reflexionar, que las leyes como la de LA DEPENDENCIA, se hacen para aplicarlas, y no para que las burocracia las mate.

Y en consecuencia, todos y todas, que tenemos a nuestros PADRES y FAMILIARES, en esta situación, no nos conformemos, y busquemos y exijamos, con libertad, responsabilidad y respeto, que se cumpla la ley que entre todos nos hemos dado.

Ahora toca aplicarse el cuento, y ser inconformistas , para caminar por la vida, e intentar al menos , vencer los desafíos, con eso habremos ganado la batalla del desencanto, y alimentada la ilusión, para ganar paso a paso, el futuro libre y pacíficamente , y sin que nunca nos domine el desaliento en la lucha, serena, de cada día.