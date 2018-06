La Juanita, auténtica devoción (Mi Madre)

Se dice que el que tiene un amigo tiene un tesoro pero el que tiene una madre lo tiene todo.

Para quien le falta a la matriarca, sólo decirles que mi más sentido pésame, yo gracias a dios aunque muy delicada de salud aun puedo disfrutar de ella.

Cuando vine al mundo (allá por el año 64) y con los pocos medios en medicina que habían me contaba la Juanita que me daban 2 horas de vida. Hoy tengo 54 años y cada día que pasa valoro más si cabe ese pundonor, es maestría, ese corazón y ese amor con el que me sacó adelante.

Pedirle perdón por lo que mi persona le pueda haber causado dolor y sufrimiento, pero ella siempre estará abanderando ese privilegio que me concedió.

Quiero agradecerle todo lo que me ha dado, que ha sido todo lo que me hace feliz y quiero ser agradecido y a pesar de mis dificultades y mi arrepentimiento del mal causado es que se recupere y por enésima vez agradecerle lo que ha hecho por todos: marido, hijos, nieto, sobrinos, cuñados y vecinos sin más, porque me estoy emocionando.

Mi más sentido reconocimiento y admiración por una persona como ya he dicho al comienzo de este escrito y arrodillarme ante su buen hacer y esperar que se recupere.

El día 22 de junio es tu cumpleaños ¡¡Felicidades Madre!!

¡¡¡ Gracias, madre, GRACIAS JUANITA !!!

Vicente el de la Juanita