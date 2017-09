Estamos a todas horas oyendo, leyendo y… hartándonos de las noticias sobre la independencia catalana, sobre la lucha del gobierno central con los independentistas (que al parecer no pueden con ellos).

Pero debemos saber varias cosas respecto a este tema, la primera es que el citado gobierno central les “regala” unas cantidades mayores que a otras Comunidades para los catalanes, y estos les pagan con lo que ya todos vemos y sabemos.

Pero no queda ahí la cosa, parte de ese regalo presupuestario se lo gastan en “sus cosas” (léase propagación del independentismo, etc.)

Además, y esto es muy llamativo, en cobrar esos suculentos sueldos que ningún político (incluido el Presidente del Gobierno) cobra.

Vean unos ejemplos: ANNA GABRIEL, parlamentaria = 73.144 euros, FRANCESCA GUARDIOLA, embajadora = 80.589, GABRIEL RUFIAN, diputado =105.150, NEUS MUNTÉ, vicepresidenta de la Generalitat = 109.633, RAÚL ROMEVA = Conseller de Exteriores = 109.633.- ORIOL JUNQUERAS, vicepresidente de la Generalitat = 109.633, CARLES PUIGDEMONT, Presente de la Generalitat = 136.834.

"Los municipios que están a favor de la independencia, reciben un chorreo de millones que el resto no reciben y así sucesivamente con todas las Entidades pro independentistas"

Aparte de todo este despilfarro, los municipios que están a favor de la independencia, reciben un chorreo de millones que el resto no reciben y así sucesivamente con todas las Entidades pro independentistas. Mientras la Generalitat debe al Fondo de Liquidez Autonómico más de 75.000 millones (setenta y cinco mil millones), todo esto lo pagamos “los españoles” los que ellos no quieren. O sean no nos quieren pero sí quieren nuestro dinero.

Y este “santo” Gobierno Central tragando la bola, cuando lo tiene fácil… cerrarles el grifo de estas subvenciones millonarias y exigirles que paguen o que deben del Fondo de Liquidez Autonómico, no hacérnoslo pagar a los demás que sí somos “españoles”, pero al parecer solo valemos para pagar a los “chupópteros”

Así están las cosas… ahora vas y lo cuentas. Que Dios nos coja “confesaos”.