La dulzaina en San Vicente

Manuel Cremades Pérez y Manuel Cremades Torregrosa

No es nada nuevo el reconocimiento de que el municipio de San Vicente del Raspeig ha sido y sigue siendo cuna de excelentes músicos en varias cuerdas y especialidades.

No voy a nombrar a ninguno porque seguro que me dejaría a alguien en el tintero y eso no sería justo. Pero, que se sepa, en muy contadas ocasiones se ha hecho mención alguna sobre un instrumento que aun no formando parte, anteriormente, de ninguna agrupación musical, de ninguna banda de música, ha tenido y tiene su importancia, su relevancia en la participación activa, presencial en nuestras fiestas, en nuestro autóctono folklore. Se trata de la Dulzaina y el Tabal. Debo aclarar que lo de “tabal” es un término relativamente reciente, cercano. En los orígenes de su presencia por estos lares era un tambor o caja idéntica a la que utilizaba el músico correspondiente en la banda cuando se callejeaba, se desfilaba por la calle. Lo mismo ocurre con el término “colla”. No existían. Se trataba pues de “un dolçainer y un tambor o caja que le hacía de acompañamiento”. Nada más. Bien es verdad que en otras poblaciones el grupo era algo más numeroso, pero normalmente de composición familiar como es el caso de la familia Boronat de Callosa d’Ensarrià, y algún contado grupo en Alcoy, Petrel y poco más.

Aquí en nuestra población, allá por el periodo de tiempo entre las décadas cincuenta a sesenta del pasado siglo, tuvimos la fortuna de contar con la pareja formada por Manuel Cremades Pérez (padre) y Manuel Cremades Torregrosa (hijo). El primero con la dulzaina y el segundo con el tambor. Paseaban, callejeaban las pocas calles que por aquel entonces existían tocando o bien solos, haciendo lo que se decía “un pasacalle o una diana” o acompañando a algún grupo de danza con lo que eran recompensados con el aplauso entusiasta de cuantos les presenciaban. También solían acompañar a los “cabazudos” o “nanos i gegants” con lo que provocaban el jolgorio y la alegría entre el público. En verdad, la “formación musical” con que contaban pues era muy escasa. Todo se aprendía por medio de la repetición y más repetición, es decir, todo de oído, con el apoyo de su destreza con el instrumento y por supuesto, de su oído musical.

Pero eso importaba bien poco. Lo realmente importante era que había Música en la calle y con ello fiesta, alegría y atracción de un reducido grupo de niños que les seguíamos. Sus emolumentos eran muy poco sustanciales pues en verdad, la cosa no daba para mucho, si bien eran invitados por los bares o algunos agradecidos vecinos, allá por donde discurría su recorrido.

Dulzaina Luis Ibáñez (de Tibi). Caja o tambor Antonio Moltó (de San Vicente).

También se ha de hacer mención a otro sanvicentero ligado a este menester pero en esta ocasión con la caja o tambor. Se trata de Antonio Moltó Perál. Era alguacil del Ayuntamiento. Tenía bastante destreza con la caja y solía acompañar a un dulzainero de Tibi, Luis Ibáñez u a otros venidos de Alicante, de Villafranqueza, etc.

Más tarde, ya en 1994 se crea, en un primer momento, un minúsculo grupo de percusión. Cuentan con el apoyo, asesoramiento y enseñanza de dos excelentes músicos, Francisco Arcos y Raúl Camarasa Picazo, percusionistas. Posteriormente se incorpora la dulzaina y el tabal, y con ello ya toma autonomía propia y emprende su andadura. Lo que en su momento sirvió sólo como acompañamiento a la Comparsa Mora “Negros Zulues” de nuestra población, se convierte en la Colla de Dolçaines i Tabals “Floreal”.

He de confesar que por más que lo he intentado me ha sido imposible conseguir testimonio alguno sobre la existencia de personas sanvicenteras vinculadas a este instrumento anteriores a los que me he referido en este artículo.

La Dulzaina un instrumento que en la actualidad forma parte de curriculum de oferta de estudios profesionales de Música. Es muy difícil de hacerlo sonar, bien. Es equivocada la idea de que no se necesita excesiva preparación para tocarla. Personalmente la comparo con el canto. Se sirve de los mismos elementos esenciales, el oído musical y el diafragma. En ella no hay llaves, muelles, zapatillas, pistones, etc.