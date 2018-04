La comparsa Estudiantes y la olleta del viernes festero

Desde hace varios años vengo acudiendo por invitación de mi amigo del alma y compañero de fatigas y aventuras JAVIER R FUENTES, a la COMPARSA “ESTUDIANTES”, en el viernes festero del pregón, para saborear y compartir la comida de la olleta alicantina, y también sanvicentera. Y con el honor de ser recibido como uno más y sentirme entre amigos, y no quiero nombrarlos, para no dejarme injustamente alguno en el tintero. Y porque lo que importa no son los protagonismos, sino los hechos y las vivencias, desde la verdad de lo que sale del corazón, y sin tapujos.

Nunca he sido festero, es decir, vivir la fiesta dentro de una COMPARSA, y mira que he tenido tentaciones, pero desde fuera he respetado, y más aún, he valorado, lo que significa ser FESTERO, en toda la extensión de su significado. Porque, cuando observo, como la viven y la sienten en la COMPARSA ESTUDIANTES, me doy cuenta, que es una pasión, que se alimenta de trabajo, de sacrificio, de dedicación, de esfuerzo económico, y de organización como una buena empresa. Y con todos esos ingredientes, se consigue que cuando llegan los días grandes, se pueda desfilar con sano orgullo, de haber trabajado duro para conseguirlo.

Así que cuando voy a compartir la olleta sanvicentera, que tan inigualablemente sabrosa consigue el amigo RICART, me siento un privilegiado de estar compartiendo esos inigualables momentos, en la sede de la comparsa ESTUDIANTES, mezclando comida, charla distendida, y esa pasión festera que se derrocha en cada gesto, y en cada mirada, y en cada grito de celebración.

Con el paso de los años, voy entendiendo mejor, que aunque no viva la fiesta como festero, si la vivo con lo que me transmite, y soy conocedor, de lo que hay que trabajar, para conseguir que todas las piezas encajen, y nada quede a la improvisación. Los horarios son milimétricos, y cada cual, como en orquesta sincronizada, tiene que saber, donde tiene que estar en cada momento, de los actos, empezando por las dianas, y siguiendo con los desfiles, los almuerzos, las comidas, las cenas, las madrugadas, en definitiva, de darle vida y sentido a la COMPARSA, en todos su días, en todas su horas, en todos sus instantes.

La COMPARSA ESTUDIANTES, con más de 35 años de historia , sabe ser fiel a sí misma, y al mismo tiempo innovar cada año, y en esta sabia y compleja mezcla de ser fiel a sus valores, y de buscar caminos nuevos, se debate su futuro, y busca superar nuevos retos.

Me doy cuenta, que hay una renovación constante, con la incorporación de nuevos y jóvenes festeros de todas las edades, y en esta comida de la OLLETA DEL VIERNES, observo que cada año, la sabia nueva y joven , va ganando terrero, de forma incuestionable. Se palpa que el futuro se está ganando, y que la COMPARSA se reinventa a sí misma.

Quiero agradecer de corazón desde esta tribuna, su acogida, que me hacen sentirme arropado y en familia, y que en esos momentos me siento un miembro más de COMPARSA “ESTUDIANTES”. Y me invade el buen rollo de colaboración que hay, para que todos tengan sus platos de rica y simpar OLLETA en la mesa, para organizar y recoger, sin más protocolo que todos son un EQUIPO, y así, todo, tiene necesariamente que funcionar. Y al mismo tiempo, la sonrisa abierta y socarrona, y las bromas, y el saber separar las vidas de trabajo, presiones, y otras historias, para centrarse en la vida y pasiones de vivir LAS FIESTAS PATRONALES Y DE MOROS Y CRISTIANOS, con el más sano y abierto espíritu de convivencia, para que esos días sirvan de alimento y motivación, para aguantar la larga espera hasta el año siguiente.

Tengo que reconocer que los años no perdonan, para aguantar el ritmo de estos forjados festeros de la COMPARSA ESTUDIANTES, pero siento la sana envidia de verles desfilar con sano orgullo, y eso si mueve un gusanillo por dentro. Tal vez sea que para vivir la fiesta, aunque sea desde fuera, cuando has estado dentro, como en mi caso, en el día de OLLETA, se te va contagiando ese virus silencioso, que también te sientes partícipe, solo con verlos desfilar. Y ver sus miradas de pasión y de orgullo de estar ahí en ese momento, como protagonista, que hace posible, cada cual, a su manera, de conseguir que las FIESTAS PATRONALES Y DE MOROS Y CRISTIANOS DE SAN VICENTE DEL RASPEIG, tengan sentido. Y voy aún más lejos, si las fiestas no se viven como parte de las sanas y eternas tradiciones del pueblo, no terminaríamos nunca de sentirnos identificados con nuestra tierra, con nuestra cultura, y nuestra identidad sanvicentera.

Así que, cada año, hay que reinventarse, esto es como la liga de campeones, siempre hay que competir, al más alto nivel, y en el que los demás están siempre empujando, para que todos se superen, porque los retos son cada vez son más exigentes. Pero el empuje por vivirlos no tiene límites. En definitiva, la fiesta, es como la vida misma, no vale conformarse, es necesario estar dispuesto y convencido en superarse, y lo demás, vendrá por añadidura.