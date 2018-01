Los españoles últimamente estamos indignados, pero ahora cada día que pasa lo estamos más. Estamos indignados por:

Esas subidas de las tarifas eléctricas que de un día para otro suben más de un treinta por ciento, Haciendo cada vez más ricas a las compañías eléctricas y sin que este “santo” gobierno diga nada, ni haga nada por evitarlo. Cuando hay gente en la pobreza que ni siquiera puede encender una bombilla.

Indignados por tener esta caterva de políticos, la mayoría de probada inactividad e inutilidad, chupando del bote, con unos sueldos fabulosos, con toda clase de prebendas, desde transporte gratis y en primera clase, coches oficiales, hoteles de cinco estrellas… insisto todo ello gratuito a pesar de tener esos inmensos sueldos, de los que no gastan un céntimo pues van gastos pagados todos lados… igual que el resto de trabajadores ¿verdad? Tenemos más políticos y coches oficiales que ningún país del mundo, incluido Estados Unidos… somos los que más. Y yo me pregunto ¿para qué? si no hacen más que chupar y hundir al país cada vez más. Con solo eliminar la mitad de los políticos y sus gastos se evitaría todo el déficit de España, (no lo digo yo lo han ratificado los economistas de renombre), entonces ¿para qué los queremos? Y encima con solo unos pocos años cotizados ya tiene derecho a su buena jubilación de por vida… ¿nosotros también?... venga ya… a robar como dice el refrán… a Sierra Morena.

Indignados por tener tantos “chorizos” en este país, unos ya fichados y otros sin fichar, la mayoría también políticos y del grupo gobernante como sabemos

Indignados por tener tantos “chorizos” en este país, unos ya fichados y otros sin fichar, la mayoría también políticos y del grupo gobernante como sabemos, y ver que no devuelven el dinero que han robado, y ni el gobierno ni los jueces hacen nada para que esto pase… claro como “ellos” se ven con la espada en la cabeza, no se atreven a condenar a sus correligionarios por si de paso caen ellos… menuda panda.

Indignados por aguantar a estos políticos “caciques” que cada día los hay más, haciendo y deshaciendo “a dedo” lo que les da la gana, subiéndose sus sueldos como quieren…en eso sí que se ponen de acuerdo todos los partidos políticos. Y nosotros “los españolitos de a pie” callados, como si no fuera con nosotros… ¡así nos va!... como dice el cómico… tonto, si es que eres tonto…

Indignados por eso, por estar callados ante tanto caciquismo (y criticaban al “de antes”, si es que al lado de estos era un santo) Españoles todos… ¿no nos da vergüenza callar ante tanta injusticia como estamos soportando sin mover una pestaña?

Indignados por todo esto y por mucho más que podría estar escribiendo aquí durante todo un día, y que por desgracia, como decía antes todos sabemos y callamos, por eso terminaré como siempre hago… que Dios nos coja “confesaos”.