Independencia

Estamos en un momento confuso y delicado en Cataluña y el gobierno español, ni ha sabido ni sabe darle una solución al problema, problema que viene de años atrás, de cuando estaba de presidente, el Molt Honorable, entre otros cargos, Jordi Pujol, el cual quiso potenciar, desde el primer momento de su mandato, sus raíces, costumbres y su idioma. Todas las personas defienden la comunidad de su nacimiento, pero otra cosa es el adoctrinamiento, cosa que en Cataluña llevan haciendo desde hace muchos años, en la educación, desde los más pequeños hasta la universidad, convenciéndolos de que ellos son los mejores y que España les roba. Yo he vivido un adoctrinamiento, en mis tiempos jóvenes, con la iglesia que me hacía rezar, cantar alguna canción del régimen y levantar el brazo, ¿y que ha salido de todo esto?, pues un rojo ateo.

En Cataluña no todos son independentistas, son catalanes y españoles y cuando se den cuenta de que los políticos están manipulando a la gente, niños incluidos, con su verborrea, verán que estos políticos, que no tienen ningún problema a fin de mes, simplemente son charlatanes. Por cierto me acuerdo de esos antiguos "charlatanes" que iban de pueblo en pueblo vendiendo sus mercaderías y que cuando el comprador llegaba a su casa se daba cuenta que no era tan gran negocio lo que había comprado, pues más o menos es lo que nos ocurre con algunos políticos, si hacemos un repaso a nuestra historia, veremos que siempre ha existido una ley, la del más fuerte, el del más rico, el más rápido, etc., etc., en estos momentos estamos en manos del más charlatán de turno y si volvemos a nuestra historia, veremos que gracias a estos nefastos charlatanes hemos tenido alguna que otra guerra. Espero, aunque tengo mis dudas, que el gobierno sepa manejar, el problema, con mesura y cautela y no tenga que aplicar ningún artículo de nuestra Constitución, que lo único que haría sería agravar el problema y divida España en dos: los que están a favor y los que no están, sería un verdadero desastre para todos, pero hoy en día la estupidez entra dentro de la democracia. Estoy convencido que si se van los políticos que ahora están y que sobran en estos momentos y se convocan unas elecciones y se les explica a los catalanes los pros y los contras que se encontrarían con la independencia, ya lo están viendo con la fuga de grandes empresas, bancos, turismo, con la inestabilidad de estos momentos, estoy completamente seguro que votarían "no queremos irnos de España", pero también estoy seguro que sacarían algún que otro beneficio para su comunidad. La verdad es que echo de menos que, en mi Comunidad Valenciana, nuestros políticos no le pongan la testiculitis necesaria para sacar los mismos beneficios y que nos den lo que se nos debe.