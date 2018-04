In Memoriam - Teodoro Mira Huesca

Teodoro Mira Huesca (9-12-2017)

Querido Teo: Te escribo esta carta cuya dirección es el cielo. Te la leerán los ángeles y te dirán que la remitente es una amiga que con todo el dolor del corazón, no pudo despedirte en tu partida.

No me enteré de tu fallecimiento y, cuando una amiga común me dijo que te acababan de enterrar, un escalofrío de pena sacudió mi cuerpo.

No se puede vivir sin recordar con inmenso cariño a los amigos que han compartido momentos inolvidables en nuestra vida cuyo afecto y respeto te han servido de ejemplo y te han hecho mejorar como persona.

Sí Teo, hemos compartido contigo y tu esposa Amelia fiestas, celebraciones, noches de Fin de Año, Roscón de Reyes, bodas de los hijos de amigos y siempre tu erudición, fantástica memoria y buenos modales, han hecho que nos sintiéramos orgullosos de ser tus amigos.

AMIGOS, con mayúsculas, deseando siempre no poner fin a este cariño sincero.

La muerte se enseñoreó de tu cuerpo mortal, tu alma inmortal voló al cielo, más la imagen del hombre apuesto, aguerrido, simpático, educado, siempre nos acompañará. Nada ni nadie podrá hacernos olvidar nuestros momentos vividos con alegría y sincera camaradería.

Narrador como nadie de anécdotas y persona ocurrente, envolvías con tu compañía a los que te rodeábamos.

¿Quién no conocía y apreciaba a Teo?

Todos te conocían y apreciaban, eras esa persona importante en nuestra sociedad.

Tu esposa Amelia, tus hijos Teo y Amelia, que han heredado tus virtudes, recordarán junto a tus nietos Claudia y Esteban al hombre que disfrutó con ellos y les ofreció todo el cariño que poseía en su corazón, que era mucho.

Nos has abandonado Teodoro, ameno, culto, entrañable, sabio y modesto de una elegante sobriedad. En lenguaje coloquial dirán de ti: “Por encima de todo, era un gran tipo”.

Supiste encauzar tu vida en una época difícil de nuestra historia pero, tu verdadero éxito fue dirigir tu vida espiritual, sabiendo que la vida terrenal es transitoria y que la vida celestial junto a Dios, la Virgen y los Santos era tu verdadera meta.

Querido Teodoro: Los amigos son esa buena semilla que fructifica en el camino de la vida. Saborearlos y disfrutarlos es una bendición del cielo.

Tus amigos pudimos conocer de cerca tu persona y tu aportación y recorrido en la sociedad de nuestro pueblo.

Lo descubrimos en aquellas magníficas tertulias que improvisabas después del desayuno o almuerzo. Relatabas con entusiasmo cualquier historia, anécdota o aventura, prueba de tu prodigiosa memoria.

Siento la necesidad de agradecerte muchas cosas. Tampoco puedo olvidar tu testimonio de piedad y oración; todo te preocupaba, eras esa persona que cuando te conocían “ganabas en las distancias cortas”.

Quiero despedirme de ti dándote las gracias por permitirnos compartir contigo mi esposo y yo, unos años de nuestra vida, ha sido una fortuna inmensa.

Junto con mi sentimiento de admiración y gratitud, descansa en paz, buen amigo.

Mª del Carmen Ferrándiz