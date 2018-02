In memoriam - José Luis Ferrándiz Marco

La muerte es más escandalosa que la vida.

Hoy despedimos con dolor a José Luis cuyos últimos años han sido verdaderamente duros.

× Ampliar José Luis Ferrándiz Marco

No es fácil encontrar en una persona la combinación de inteligencia, bondad y serenidad que adornaban su persona, virtudes con las que se granjeó el cariño y respeto de sus compañeros y compañeras de trabajo y sus amigos.

He tenido el orgullo de conocer y disfrutar de su afecto desde su nacimiento, nos unen fuertes lazos familiares, su carácter magnánimo heredado de sus padres, ha sido la guía tranquila y discreta de dirigió su vida.

Siempre le recordaremos por su espíritu combativo ante la enfermedad.

Cuando pienso en José Luís me viene a la memoria el título precioso de aquella famosa canción del año 1966: "Cuando un hombre ama a una mujer" porque él, amó sin medida a su esposa María José, la cual le cuidó y acompañó con verdadero celo hasta el último minuto de su vida.

Ella cumplió exactamente lo que le prometió el día de la boda: En la riqueza y en la pobreza, en la salud y la enfermedad, todos los días de mi vida, hasta que la muerte nos separe.

¡Enhorabuena, Mª José, has sido una esposa excepcional!

Todas las personas necesitamos un equilibrio en nuestra vida, equilibrio que en cada uno es diferente.

El equilibrio a José Luis se lo daba el Amor a su esposa, su hermana Mariló, su sobrina Amanda, tíos, primos y algunos buenos amigos.

Su esposa y su única hermana han sido la tabla de salvación para no naufragar en la enfermedad, pero no pudo salir victorioso. Ellos dedicaron los días y las noches, con exquisita dulzura, a mitigar su agonía, intentando hablarle a la muerte a la persona que tanto querían, más no hay combate con ella que se gane.

La memoria es el consuelo ante la pérdida. José Luis se lleva recuerdos y vivencias. Hoy no quiero hacer posibles los atardeceres de sol rojo, y mar violeta (que decía Homero), vividos y disfrutados por nuestra condición de parientes, en aquellas plácidas tardes, de un vivacho niño en nuestro querido pueblo San Vicente.

Querido José Luis has cambiado tu vida terrena por una vida celestial, donde no hay llanto ni crujir de dientes, junto a tus padres, abuelos, tíos que te reciben con los brazos abiertos para gozar de paz y felicidad junto a Dios y los justos.

"El gran privilegio del hombre es poder amar, transcendiendo así lo efímero y lo tranquilo"

Tu has sido poseedor de ese don maravilloso y siempre te recordaremos con la firme esperanza de que algún día nos veamos allá donde te encuentres.

Descansa en paz

María del Carmen Ferrándiz