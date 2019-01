In Memoriam: Ginés Ramirez Guardiola (18 de diciembre de 2018)

Hasta luego papá…

Llegaste a San Vicente buscando un futuro mejor. Eras un joven "jumillano" trabajador, luchador y sobre todo una buenísima persona.

Pronto te grangeaste el cariño y afecto de todos los que te conocieron y trataron. Tu carácter afable, simpático, cariñoso, te hizo merecedor de gran estima.

Doy las gracias a todo el pueblo de San Vicente porque te han querido y acogido como un sanvicentero más.

Hemos vivido emocionados las condolencias, abrazos y muestras de cariño en estos durísimos momentos. Momentos inesperados en los que el corazón necesita sentir el calor de los que te quieren.

No podíamos asumir tanto dolor. ¡Estábamos ahora tan bien, hablando, cogidos de la mano y de repente sentí que ya no estabas!. Me dejaste tan rápido que, mi mente, no asimila todavía tu partida.

Has dejado en nuestros corazones un gran vacío, ¡ extrañamos tanto tu ausencia !

Adiós papá…

Hasta luego…

"Se celebrará una misa por su alma el día 30 de enero en la iglesia de San Vicente Ferrer a las 7 de la tarde"

Mari Carmen Ferrándiz